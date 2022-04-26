https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lavrov-o-yadernoy-voyne-opasnost-sereznaya-ee-nelzya-nedootsenivat-1038825709.html
Лавров о ядерной войне: опасность серьезная, ее нельзя недооценивать
Лавров о ядерной войне: опасность серьезная, ее нельзя недооценивать
Инструменты контроля над распространением ядерных вооружений практически разрушены, доверия между Россией и ее западными партнерами нет. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T17:30+0300
2022-04-26T17:30+0300
2022-04-26T18:03+0300
видео
мультимедиа
сергей лавров
мид рф
ядерное оружие
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не преуменьшать угрозу ядерной войны. По словам Лаврова, принципиальная позиция России состоит в недопустимости ядерной войны и того, чтобы под этим подписались остальные члены Совета безопасности ООН.Лавров добавил, что риски существенны, и не хотелось бы, чтобы они раздувались искусственно.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, сергей лавров, мид рф, ядерное оружие, видео
Лавров о ядерной войне: опасность серьезная, ее нельзя недооценивать
17:30 26.04.2022 (обновлено: 18:03 26.04.2022)
Инструменты контроля над распространением ядерных вооружений практически разрушены, доверия между Россией и ее западными партнерами нет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не преуменьшать угрозу ядерной войны.
По словам Лаврова, принципиальная позиция России состоит в недопустимости ядерной войны и того, чтобы под этим подписались остальные члены Совета безопасности ООН.
Лавров добавил, что риски существенны, и не хотелось бы, чтобы они раздувались искусственно.