https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lavrov-o-yadernoy-voyne-opasnost-sereznaya-ee-nelzya-nedootsenivat-1038825709.html

Лавров о ядерной войне: опасность серьезная, ее нельзя недооценивать

Лавров о ядерной войне: опасность серьезная, ее нельзя недооценивать

Инструменты контроля над распространением ядерных вооружений практически разрушены, доверия между Россией и ее западными партнерами нет. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T17:30+0300

2022-04-26T17:30+0300

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видео

мультимедиа

сергей лавров

мид рф

ядерное оружие

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал не преуменьшать угрозу ядерной войны. По словам Лаврова, принципиальная позиция России состоит в недопустимости ядерной войны и того, чтобы под этим подписались остальные члены Совета безопасности ООН.Лавров добавил, что риски существенны, и не хотелось бы, чтобы они раздувались искусственно.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, сергей лавров, мид рф, ядерное оружие, видео