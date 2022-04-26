https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/lepekhin-idya-navstrechu-zapadu-postsovetskaya-strana-srazu-podpisyvaet-sebe-prigovor-1038815200.html

Лепехин: идя навстречу Западу, постсоветская страна сразу подписывает себе приговор

Лепехин: идя навстречу Западу, постсоветская страна сразу подписывает себе приговор

Генеральный директор Института евразийского экономического сотрудничества Владимир Лепехин прокомментировал визит замгоссекретаря США Узры Зеи в Кыргызстан. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T12:08+0300

2022-04-26T12:08+0300

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Лепехин: США могут обострить кыргызско-таджикский конфликт Лепехин: США могут обострить кыргызско-таджикский конфликт

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Лепехин отметил, что он прогнозировал визит американского политика в Бишкек."Этот визит, очевидно, связан с событиями в Пакистане. После того как Имран Хан приехал в Россию и подписал соглашение, тем самым подтвердив курс на сотрудничество, британские силы и прочая западная агентура мгновенно запустили процесс отставки премьер-министра. И хотя первую атаку Хан отбил, попытка его смещения все-таки удалась. Эта ситуация, то есть смена курса Пакистана, направлена на дестабилизацию обстановки в Центральной Азии под ширмой активизации так называемого "политического ислама". Инструментом этой дестабилизации должны стать талибы и всякие радикальные исламистские силы под крышей Пакистана и Турции. А за ней, как известно, стоят англосаксы, в первую очередь Великобритания, ну и США как инструмент глобалистов", — пояснил эксперт.Он также допустил открытие "второго фронта" в Центральной Азии.По его словам, Запад делает это, чтобы не допустить успеха специальной военной операции на Украине."Понятно, что за визитом американской чиновницы в Кыргызстан и другие страны ЦА стоит главная цель — дестабилизация. Тут возможно несколько сценариев: первый — обострение конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном; второй — подготовка переворота в Таджикистане под знаменем радикального политического ислама. Оба сценария будут всячески подогреваться разными агентурными способами", — заявил политолог.Он не исключил и наступления талибов на ЦА, но назвал этот вариант менее вероятным.Он подчеркнул, что среди стран ЦА Узбекистан занимает более нейтральную позицию и ведет грамотную политику."У Ташкента уже есть некоторый опыт взаимодействия с Соединенными Штатами. Например, после прихода к власти талибов Узбекистан сразу попытался найти контакт с новым руководством Афганистана, чтоб построить какие-то отношения и обезопасить себя. С другой стороны, они также сразу привлекли российских военных специалистов для подготовки своих офицерских кадров. Я думаю, в каком-то смысле пример Узбекистана важен — Центральной Азии нужно подчеркнуто держать нейтралитет и сторониться западных сил. То есть, условно говоря, сверять свою внешнеэкономическую политику с Россией и Китаем и соответственно сохранять активные отношения с исламскими странами", — сказал эксперт.Он напомнил, как развивалась ситуация на Украине и в Армении.По его словам, Кыргызстан в этом смысле тоже слабое звено."У вас достаточно активные НПО, свободно работают оппозиционные и прозападные структуры, то есть существуют ресурсы для дестабилизации политической ситуации. Важно не переоценить свои возможности и не расслабляться. Нынешним властям надо внимательнее взаимодействовать с западными структурами и учитывать опыт прежних кыргызстанских элит. Думаю, приняв все это во внимание, они правильно сориентируются в сегодняшних условиях", — заключил политолог.

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