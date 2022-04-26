https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/mnogokvartirnyy-dom-sgorel-v-gagre-1038821985.html

Многоквартирный дом сгорел в Гагре

Многоквартирный дом сгорел в Гагре

В многоквартирном доме барачного типа, построенном в 1930-х годах на улице Демерджипа в Гагре, проживало восемь семей. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T15:00+0300

2022-04-26T15:00+0300

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СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Многоквартирный дом сгорел на улице Демерджипа в Гагре во вторник, 26 апреля, сообщила корреспонденту Sputnik одна из жильцов Злата Симонова.Симонова предположила, что причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки, так как за день до происшествия напряжение в сети сильно скакало и доходило до 250 вольт.Она также добавила, что жильцы сгоревшего дома пребывают в замешательстве. Многим некуда идти.Многоквартирный барак напротив универсама "Континент" в Гагре был построен в 1930-х годах. В нем проживало более 20 человек.В мае 2018 года Генпрокуратура Абхазии провела проверку по заявлению жильцов и установила, что дом этот находится на балансе Республиканского реабилитационного центра Минздрава Абхазии.По результатам обследования Госуправления Абхазии по строительству и архитектуре, в Генеральную прокуратуру Абхазии был представлен акт, в соответствии с которым жилой дом №35 по улице Демерджипа признан аварийным и опасным для проживания.Генпрокуратура потребовала от Минздрава Абхазии рассмотреть представление надзорного органа и совместно с администрацией Республиканского реабилитационного центра принять меры, предусмотренные жилищным законодательством страны.Она также внесла в администрацию Гагрского района представление об устранении норм градостроительного законодательства в части неправомерного закрепления адреса "Демерджипа, 35" за зданием Управления городского хозяйства.Жители барачного дома все эти годы ждали решения их вопроса и не раз обращались к руководству страны с просьбами о помощи, но результата не было.

https://sputnik-abkhazia.ru/20190211/barak-v-gagre-1026572328.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200301/Zatoplennye-podvaly-i-dyryavye-kryshi-pravila-vyzhivaniya-v-problemykh-domakh-v-Abkhazii-1029538203.html

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