https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-konstitutsionnoy-reforme-1038777312.html
Такие обстоятельства: Джинджолия о конституционной реформе
Такие обстоятельства: Джинджолия о конституционной реформе
О том, какие изменения в главный закон страны планируют внести, в эфире радио Sputnik рассказала член конституционной комиссии, судья арбитражного суда, юрист... 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T09:32+0300
2022-04-26T09:32+0300
2022-04-26T10:00+0300
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Такие обстоятельства: Джинджолия о конституционной реформе
Такие обстоятельства: Джинджолия о конституционной реформе
Комиссия по конституционной реформе Абхазии была создана 10 октября 2020 года указом президента Бжания. Ее возглавила общественный и политический деятель Нателла Акаба. В состав комиссии входят известные общественные деятели и юристы страны. Какие изменения могут претерпеть законодательная и исполнительная ветви власти, нужно ли упразднять должность премьер-министра, должны ли представители диаспоры принимать участие в выборах? Подробности слушайте в аудиофале.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, конституция, конституция республики абхазия, аудио
Такие обстоятельства: Джинджолия о конституционной реформе
09:32 26.04.2022 (обновлено: 10:00 26.04.2022)
О том, какие изменения в главный закон страны планируют внести, в эфире радио Sputnik рассказала член конституционной комиссии, судья арбитражного суда, юрист Кама Джинджолия.
Комиссия по конституционной реформе Абхазии была создана 10 октября 2020 года указом президента Бжания. Ее возглавила общественный и политический деятель Нателла Акаба. В состав комиссии входят известные общественные деятели и юристы страны.
Какие изменения могут претерпеть законодательная и исполнительная ветви власти, нужно ли упразднять должность премьер-министра, должны ли представители диаспоры принимать участие в выборах?
Подробности слушайте в аудиофале.