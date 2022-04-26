https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-o-konstitutsionnoy-reforme-1038777312.html

Такие обстоятельства: Джинджолия о конституционной реформе

Такие обстоятельства: Джинджолия о конституционной реформе

О том, какие изменения в главный закон страны планируют внести, в эфире радио Sputnik рассказала член конституционной комиссии, судья арбитражного суда, юрист... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T09:32+0300

2022-04-26T09:32+0300

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Такие обстоятельства: Джинджолия о конституционной реформе Такие обстоятельства: Джинджолия о конституционной реформе

Комиссия по конституционной реформе Абхазии была создана 10 октября 2020 года указом президента Бжания. Ее возглавила общественный и политический деятель Нателла Акаба. В состав комиссии входят известные общественные деятели и юристы страны. Какие изменения могут претерпеть законодательная и исполнительная ветви власти, нужно ли упразднять должность премьер-министра, должны ли представители диаспоры принимать участие в выборах? Подробности слушайте в аудиофале.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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