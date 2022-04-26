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Тужба о Женевских дискуссиях: мы находимся в режиме ожидания

Тужба о Женевских дискуссиях: мы находимся в режиме ожидания

Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба в интервью радио Sputnik рассказал, чем чревато прекращение работы Женевских дискуссий. 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T14:47+0300

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Тужба о Женевских дискуссиях: мы находимся в режиме ожидания Тужба о Женевских дискуссиях: мы находимся в режиме ожидания

Женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.Замминистра иностранных дел республики напомнил, что Женевские дискуссии поставлены на паузу на неопределенный период. 29-30 марта очередной 56-й раунд дискуссий по Закавказью не состоялся. Заместитель министра иностранных дел Абхазии считает, что прекращение Женевских дискуссий может нести негативные последствия. Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США. Дискуссии являются также одной из площадок диалога России и Грузии, между которыми не существует дипломатических отношений.Обсуждение повестки дня Женевских дискуссий ведется в двух рабочих группах – по безопасности и по гуманитарным вопросам. Основная цель Абхазии в рамках Женевского формата – принятие совместного документа, закрепляющего международные гарантии неприменения силы со стороны Грузии. Последний раунд дискуссий состоялся в декабре 2021 года.

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