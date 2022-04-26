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Тужба о Женевских дискуссиях: мы находимся в режиме ожидания
Тужба о Женевских дискуссиях: мы находимся в режиме ожидания
Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба в интервью радио Sputnik рассказал, чем чревато прекращение работы Женевских дискуссий. 26.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-26T14:47+0300
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Тужба о Женевских дискуссиях: мы находимся в режиме ожидания
Тужба о Женевских дискуссиях: мы находимся в режиме ожидания
Женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.Замминистра иностранных дел республики напомнил, что Женевские дискуссии поставлены на паузу на неопределенный период. 29-30 марта очередной 56-й раунд дискуссий по Закавказью не состоялся. Заместитель министра иностранных дел Абхазии считает, что прекращение Женевских дискуссий может нести негативные последствия. Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США. Дискуссии являются также одной из площадок диалога России и Грузии, между которыми не существует дипломатических отношений.Обсуждение повестки дня Женевских дискуссий ведется в двух рабочих группах – по безопасности и по гуманитарным вопросам. Основная цель Абхазии в рамках Женевского формата – принятие совместного документа, закрепляющего международные гарантии неприменения силы со стороны Грузии. Последний раунд дискуссий состоялся в декабре 2021 года.
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Тужба о Женевских дискуссиях: мы находимся в режиме ожидания
Замминистра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба в интервью радио Sputnik рассказал, чем чревато прекращение работы Женевских дискуссий.
Женевские дискуссии по Закавказью поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости
директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
Замминистра иностранных дел республики напомнил, что Женевские дискуссии поставлены на паузу на неопределенный период. 29-30 марта очередной 56-й раунд дискуссий по Закавказью не состоялся.
"Мы получили сообщение от сопредседателей, в котором было обозначено, что раунд не состоится в силу сложной ситуации в мире и в регионе. Женевский формат проходит уже много лет и является единственным форматом урегулирования на Южном Кавказе. В этой связи мы бы не хотели, чтобы женевский формат становился заложником сложной ситуации, которая сейчас происходит в мире. Мы ждем новых сообщений от сопредседателей, но пока их не было, поэтому нам сложно ориентироваться в этой ситуации. Мы находимся в режиме ожидания", – отметил Тужба.
Заместитель министра иностранных дел Абхазии считает, что прекращение Женевских дискуссий может нести негативные последствия.
При всем скептицизме, который царит вокруг Женевских дискуссий, в том числе и в наше обществе есть негодования о том, что нет каких-то реальных подвижек в этом формате, тем не менее этот формат оставался единственным. Это была единственная возможность для коммуникации с партнерами, с нашими оппонентами, в том числе и с грузинскими представителями. В условиях общей напряженности, которая сегодня характерна для всех международных отношений, не хотелось бы, чтобы этот единственный канал коммуникаций прерывался по независящим от нас причинам. Когда коммуникации прерваны, возникают новые обстоятельства, новые угрозы, которые, возможно, будет сложно купировать.
Ираклий Тужба
Замминистра иностранных дел РА
Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США. Дискуссии являются также одной из площадок диалога России и Грузии, между которыми не существует дипломатических отношений.
Обсуждение повестки дня Женевских дискуссий ведется в двух рабочих группах – по безопасности и по гуманитарным вопросам. Основная цель Абхазии в рамках Женевского формата – принятие совместного документа, закрепляющего международные гарантии неприменения силы со стороны Грузии. Последний раунд дискуссий состоялся в декабре 2021 года.