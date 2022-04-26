https://sputnik-abkhazia.ru/20220426/vataman-o-sobytiyakh-v-pmr-net-somneniy-chto-terakty-s-tselyu-destabilizatsii-obstanovki---1038826517.html

Ватаман о событиях в ПМР: нет сомнений, что теракты с целью дестабилизации обстановки

Ватаман о событиях в ПМР: нет сомнений, что теракты с целью дестабилизации обстановки

Полномочный представитель Абхазии в ПМР Александр Ватаман в эфире радио Sputnik рассказал о взрывах в республике, а также предпринятых руководством страны... 26.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-26T18:16+0300

2022-04-26T18:16+0300

2022-04-26T18:16+0300

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Ватаман о событиях в ПМР: нет сомнений, что теракты с целью дестабилизации обстановки Ватаман о событиях в ПМР: нет сомнений, что теракты с целью дестабилизации обстановки

Два взрыва прогремели сегодня ранним утром в поселке Маяк Приднестровской Молдавской республики, днем ранее в столице ПМР Тирасполе здание Министерства госбезопасности было обстреляно из ручных противотанковых гранатометов. Высший "красный" уровень террористической опасности установили на территории республики на 15 дней."Ни у кого не вызывает сомнения, что это террористические акты, направленные на дестабилизацию обстановки, и сегодня состоялось заседание Совбеза, по итогам которого было принято решение введения красного уровня террористической опасности. В связи с этим будет проводится ряд дополнительных мер для обеспечения безопасности", – отметил Ватаман.Ватаман также рассказал, что включают в себя дополнительные меры и какие настроения царят среди населения."Ситуация не выходит на паническое восприятие, но такие события вызывают среди населения определенную тревогу, и, учитывая, что в СМИ появляются разные сценарии развития событий, конечно же, состояние у них неспокойное", – отметил Ватаман.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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