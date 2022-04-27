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Абхазские мотивы: оркестр народных инструментов выступил в Госфилармонии
Абхазские мотивы: оркестр народных инструментов выступил в Госфилармонии
Концерт оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Абхазской государственной филармонии 26 апреля. 27.04.2022, Sputnik Абхазия
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Мероприятие было посвящено памяти Народного артиста Абхазии Отара Хунцариа и пятилетию оркестра народных инструментов, носящего его имя. Участниками вечера стали такие известные в республике исполнители как Саида Габния, Авто Конджария, Денис Хагба, братья Аргун и ансамбль "Гунда".Отар Хунцариа автор музыки к более чем 150 песням, в том числе гимна молодежи "Иҭбаауп адунеи", песни, рожденной во время Отечественной войны народа Абхазии "Аҳаҳаи Амарџьа" и многих других. Он занимался музыкой на протяжении всей своей жизни и внес неоценимый вклад в абхазскую культуру. Отар Хунцариа ушел из жизни 15 января 2016 года. А в декабре 2016 оркестр народных инструментов, названный его именем, был создан на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.
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Абхазские мотивы: оркестр народных инструментов выступил в Госфилармонии

19:01 27.04.2022 (обновлено: 19:38 27.04.2022)
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Концерт оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Абхазской государственной филармонии 26 апреля.
Мероприятие было посвящено памяти Народного артиста Абхазии Отара Хунцариа и пятилетию оркестра народных инструментов, носящего его имя. Участниками вечера стали такие известные в республике исполнители как Саида Габния, Авто Конджария, Денис Хагба, братья Аргун и ансамбль "Гунда".
Отар Хунцариа автор музыки к более чем 150 песням, в том числе гимна молодежи "Иҭбаауп адунеи", песни, рожденной во время Отечественной войны народа Абхазии "Аҳаҳаи Амарџьа" и многих других. Он занимался музыкой на протяжении всей своей жизни и внес неоценимый вклад в абхазскую культуру.
Отар Хунцариа ушел из жизни 15 января 2016 года. А в декабре 2016 оркестр народных инструментов, названный его именем, был создан на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Сухуме.

Концерт оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он был посвящен памяти Народного артиста Абхазии Отара Хунцариа и пятилетию оркестра народных инструментов, носящего его имя.

Он был посвящен памяти Народного артиста Абхазии Отара Хунцариа и пятилетию оркестра народных инструментов, носящего его имя. - Sputnik Абхазия
2/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он был посвящен памяти Народного артиста Абхазии Отара Хунцариа и пятилетию оркестра народных инструментов, носящего его имя.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступление коллектива стало первым после снятия ограничений.

Выступление коллектива стало первым после снятия ограничений. - Sputnik Абхазия
3/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Выступление коллектива стало первым после снятия ограничений.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Программа состояла из композиций, сочиненных Отаром Хунцариа.

Программа состояла из композиций, сочиненных Отаром Хунцариа. - Sputnik Абхазия
4/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Программа состояла из композиций, сочиненных Отаром Хунцариа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты играли на старинных абхазских музыкальных инструментах.

Артисты играли на старинных абхазских музыкальных инструментах. - Sputnik Абхазия
5/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты играли на старинных абхазских музыкальных инструментах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А также звучал современный барабан.

А также звучал современный барабан. - Sputnik Абхазия
6/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

А также звучал современный барабан.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В концерте также участвовали популярные исполнители.

В концерте также участвовали популярные исполнители. - Sputnik Абхазия
7/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

В концерте также участвовали популярные исполнители.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Идея создания оркестра народных инструментов принадлежит Отару Хунцариа.

Идея создания оркестра народных инструментов принадлежит Отару Хунцариа. - Sputnik Абхазия
8/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Идея создания оркестра народных инструментов принадлежит Отару Хунцариа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Оркестр создан после его смерти в декабре 2016 года.

Оркестр создан после его смерти в декабре 2016 года. - Sputnik Абхазия
9/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оркестр создан после его смерти в декабре 2016 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мелодию на флейте исполняет участница вокально-инструментального ансамбля "Гунда" Дыжын Чурей.

Мелодию на флейте исполняет участница вокально-инструментального ансамбля &quot;Гунда&quot; Дыжын Чурей. - Sputnik Абхазия
10/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мелодию на флейте исполняет участница вокально-инструментального ансамбля "Гунда" Дыжын Чурей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Руководитель коллектива Денис Арухаа.

Руководитель коллектива Денис Арухаа. - Sputnik Абхазия
11/11
© Sputnik / Томас Тхайцук

Руководитель коллектива Денис Арухаа.

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