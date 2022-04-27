https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/1038834745.html

Абхазские мотивы: оркестр народных инструментов выступил в Госфилармонии

Абхазские мотивы: оркестр народных инструментов выступил в Госфилармонии

Концерт оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа состоялся в Абхазской государственной филармонии 26 апреля. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T19:01+0300

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в абхазии

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Мероприятие было посвящено памяти Народного артиста Абхазии Отара Хунцариа и пятилетию оркестра народных инструментов, носящего его имя. Участниками вечера стали такие известные в республике исполнители как Саида Габния, Авто Конджария, Денис Хагба, братья Аргун и ансамбль "Гунда".Отар Хунцариа автор музыки к более чем 150 песням, в том числе гимна молодежи "Иҭбаауп адунеи", песни, рожденной во время Отечественной войны народа Абхазии "Аҳаҳаи Амарџьа" и многих других. Он занимался музыкой на протяжении всей своей жизни и внес неоценимый вклад в абхазскую культуру. Отар Хунцариа ушел из жизни 15 января 2016 года. А в декабре 2016 оркестр народных инструментов, названный его именем, был создан на базе Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба.

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