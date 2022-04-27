https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/ardzinba-za-nezavisimost-abkhazii-my-budem-stoyat-nasmert-1038841734.html

Ардзинба: за независимость Абхазии мы будем стоять насмерть

Ардзинба: за независимость Абхазии мы будем стоять насмерть

Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба в эфире "Соловьев.Live" сравнил Отечественную войну в Абхазии с войной на Донбассе, сказал, что это была очень... 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T14:55+0300

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Ардзинба: за независимость Абхазии мы будем стоять насмерть Ардзинба: за независимость Абхазии мы будем стоять насмерть

Абхазские ребята, добровольцы, участвуют в спецоперации на Украине и вносят свой вклад в правое дело, сказал Ардзинба. При этом он отметил, что грузинские наемники воюют на стороне украинских националистических формирований."Хочу напомнить, что во время войны 1992-1993 годов, когда была Отечественная война народа Абхазии, граждане из известной организации Уна-Унсо (ред. - украинская политическая партия, придерживающаяся идеологии антисемитизма) воевали на стороне грузин, и тогда грузинское нападение было совершенно несправедливым. Грузинские формирование в основном состояло из бандитов, националистов, которые хотели выгнать нас, абхазов, с нашей земли, создать здесь мононациональное государство, унитарное государство, лишить всех прав. Это была такая же с нашей стороны борьба, как сегодня Донбасс защищает свою свободу, свою жизнь, как и во времена нашей войны это угроза геноцида, угроза смертей, и наши ребята вносят свой вклад в это правое дело", – сказал Ардзинба.Министр иностранных дел Абхазии также отметил, что в республике знают историю страны и будут отстаивать независимость любой ценой."За независимость Абхазии мы будем стоять насмерть, молодое поколение в том числе. Все прекрасно помнят и знают историю своей страны. В Грузии часто говорят про какой-то мирный диалог, аргументируя тем, что молодое поколение якобы ничего не помнит. Но мы все прекрасно помним и все прекрасно знаем. Это для нас серьезная трагедия и при этом очень важная победа в нашей истории", – заключил Ардзинба.

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