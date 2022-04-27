https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/ekspert-obyasnil-pochemu-padaet-kurs-evro-i-dollara-1038836675.html

Эксперт объяснил, почему падает курс евро и доллара

Эксперт объяснил, почему падает курс евро и доллара

Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в эфире радио Sputnik, чем объясняется... 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T12:32+0300

2022-04-27T12:32+0300

2022-04-27T12:32+0300

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Эксперт объяснил, почему падает курс евро и доллара Эксперт объяснил, почему падает курс евро и доллара

Рубль начал неделю с укрепления к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Как рассказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, для российской валюты укрепление уже не является новостью. Рубль укрепляется продолжительное время, начиная с того момента, когда были установлены правила продажи 80 процентов валютной выручки у компаний."Несмотря на санкции, для российской экономики наступает период роста. Именно поэтому происходит укрепление рубля. Стоит отметить, что не только рубль укрепляется, но и западные валюты ослабевают и сдают позиции. Поскольку для них ситуация ухудшается, в товарном выражении они будут и далее ослабевать. Особенно это касается евро. С начала спецоперации России на Украине, США активно черпают денежные ресурсы из Европейского союза. Капиталы сотнями миллиардов уходят на американский рынок, поскольку ясно, что Европа -это зона нестабильности и проблем", - рассказал Колташов.Он отметил, что вполне возможно рубль возьмет паузу и останется на своих позициях на длительное время, а евро к доллару будет сдавать свои позиции. Это указывает на глубокие структурные изменения в мировой экономике.Подробности в аудиофайле выше.

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экономика, валюта, евро, доллары, рубль, подкасты, аудио