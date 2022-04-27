https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/novoe-prochtenie-starykh-not-kontsert-orkestra-narodnykh-instrumentov-v-gosfilarmonii-1038854300.html

Новое прочтение старых нот: концерт оркестра народных инструментов в Госфилармонии

Новое прочтение старых нот: концерт оркестра народных инструментов в Госфилармонии

В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 26 апреля прошел концерт оркестра народных инструментов имени Отара Хунцариа. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

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Мероприятие было посвящено памяти музыканта, композитора, народного артиста Абхазии Отара Хунцариа и пятилетию оркестра, названного его именем. В концерте приняли участие ансамбль "Гунда", звезды абхазской эстрады Саида Габниа, Автандил Конджария, Денис Хагба, братья Аргун. Программа мероприятия состояла из композиций, которые написал Отара Хунцариа. По словам руководителя оркестра Дениса Арухаа, музыкальный коллектив выступит с концертными программами и в других городах Абхазии.

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