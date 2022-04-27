https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/posrednik-gulariya-rasskazal-pochemu-abkhazskaya-pensiya-ostaetsya-sravnitelno-nizkoy-1038845159.html
Посредник: Гулария рассказал, почему абхазская пенсия остается сравнительно низкой
Посредник: Гулария рассказал, почему абхазская пенсия остается сравнительно низкой
О том, как формируется пенсия, почему абхазская остается сравнительно низкой и какие проблемы возникают при начислении пенсий в эфире радио Sputnik рассказал... 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T18:16+0300
2022-04-27T18:16+0300
2022-04-27T18:18+0300
радио
посредник
пенсии
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Посредник: Гулария рассказал, почему абхазская остается сравнительно низкой
Посредник: Гулария рассказал, почему абхазская остается сравнительно низкой
В начале беседы Гулария рассказал о том, откуда берутся деньги на абхазскую пенсию и что влияет на сумму поступлений в Пенсионный фонд.Председатель Пенсионного фонда Абхазии также объяснил, почему страховые и накопительные формы пенсии не подходят для республики и как, по его мнению, можно увеличить размер пенсии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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посредник, пенсии, аудио
Посредник: Гулария рассказал, почему абхазская пенсия остается сравнительно низкой
18:16 27.04.2022 (обновлено: 18:18 27.04.2022)
О том, как формируется пенсия, почему абхазская остается сравнительно низкой и какие проблемы возникают при начислении пенсий в эфире радио Sputnik рассказал председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.
В начале беседы Гулария рассказал о том, откуда берутся деньги на абхазскую пенсию и что влияет на сумму поступлений в Пенсионный фонд.
Председатель Пенсионного фонда Абхазии также объяснил, почему страховые и накопительные формы пенсии не подходят для республики и как, по его мнению, можно увеличить размер пенсии.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.