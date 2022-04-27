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Стратегическая станция: история Гагрского железнодорожного вокзала

Стратегическая станция: история Гагрского железнодорожного вокзала

Гагрский центральный вокзал был построен в начале 1951 года в Новой Гагре. На тот момент в городе уже были две станции - Абаата и остановочный пункт Жоэквара. 27.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-27T18:00+0300

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Довольно быстро новый вокзал стал основным - здесь останавливались электрички и все поезда дальнего следования. Вокзал имел пропускную способность до 1500 пассажиров в сутки. Этот транспортный узел имел важнейшее стратегическое значение в советское время, он открывал путь на все черноморское побережье Кавказа.Здание Гагрского вокзала было построено по проекту архитектора 3ои Поченцовой-Орлинской. Оно привлекало своим внутренним убранством - массивные люстры, витражи, лепнина, роспись стен и потолка. Но после Отечественной войны народа Абхазии вокзал Гагры разделил судьбу других вокзалов и железнодорожных станции республики. Он заброшен и постепенно разрушается. Поездов дальнего следования сюда пребывает немного. Вокзал оживает в летний курортный сезон, когда в республику приезжают туристы. Несмотря на запустение, все еще хорошо сохранились залы вокзала. Уцелели аутентичные интерьеры, лепнина, роспись стен и потолка, но двери, окна и красивые витражи разбиты. Памятник архитектуры нуждается в капитальном ремонте.

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