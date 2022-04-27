https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/takie-obstoyatelstva-o-spektakle-marquez-sny-odinochestva-v-rusdrame--ego-sozdateli--1038814357.html
Такие обстоятельства: о спектакле "MARQUEZ. Сны одиночества" в РУСДРАМе – его создатели
Такие обстоятельства: о спектакле "MARQUEZ. Сны одиночества" в РУСДРАМе – его создатели
В Государственном Русском театре драмы имени Ф.А. Искандера 29 и 30 апреля состоится премьера спектакля "MARQUEZ. Сны одиночества" по мотивам романа Г.Г... 27.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-27T09:54+0300
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Такие обстоятельства: о спектакле "Сто лет одиночества" в РУСДРАМе его создатели
Такие обстоятельства: о спектакле "Сто лет одиночества" в РУСДРАМе его создатели
В Государственном Русском театре драмы имени Ф.А. Искандера 29 и 30 апреля состоится премьера спектакля "MARQUEZ. Сны одиночества" по мотивам романа Г.Г. Маркеса "Сто лет одиночества". Как идет подготовка, что интересного увидит зритель, в эфире радио Sputnik рассказали режиссер постановки Мария Романова и хореограф Анна Закусова. Спектакль "MARQUEZ. Сны одиночества" приурочен сразу к нескольким датам: в 2022 году отмечается 95 лет со дня его рождения Гарсиа Маркеса и 55 лет со дня первой публикации романа.
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Такие обстоятельства: о спектакле "MARQUEZ. Сны одиночества" в РУСДРАМе – его создатели
09:54 27.04.2022 (обновлено: 09:59 27.04.2022)
В Государственном Русском театре драмы имени Ф.А. Искандера 29 и 30 апреля состоится премьера спектакля "MARQUEZ. Сны одиночества" по мотивам романа Г.Г. Маркеса "Сто лет одиночества". Как идет подготовка, что интересного увидит зритель, в эфире радио Sputnik рассказали режиссер постановки Мария Романова и хореограф Анна Закусова.
Спектакль "MARQUEZ. Сны одиночества" приурочен сразу к нескольким датам: в 2022 году отмечается 95 лет со дня его рождения Гарсиа Маркеса и 55 лет со дня первой публикации романа.