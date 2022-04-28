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Ашуба о потенциале нового созыва Парламента Абхазии: сплав молодости и опыта
Ашуба о потенциале нового созыва Парламента Абхазии: сплав молодости и опыта
Спикер Народного Собрания Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал, по какому принципу формировались парламентские комитеты, и оценил потенциал Собрания нового... 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T18:13+0300
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Ашуба о потенциале Парламента Абхазии: сплав молодости и опыта послужит хорошую роль
Ашуба о потенциале Парламента Абхазии: сплав молодости и опыта послужит хорошую роль
Абхазский Парламент седьмого созыва провел два первых заседания. Накануне были сформированы все девять комитетов, утверждены их председатели. "Я оцениваю потенциал Парламента высоко, так как в нем собрались молодые профессиональные люди, также у нас есть взрослые, опытные люди. Думаю, что сплав молодости и опыта послужит хорошую роль Парламенту Абхазии и государству в целом", – сказал Ашуба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Ашуба о потенциале нового созыва Парламента Абхазии: сплав молодости и опыта
18:13 28.04.2022 (обновлено: 19:52 28.04.2022)
Спикер Народного Собрания Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал, по какому принципу формировались парламентские комитеты, и оценил потенциал Собрания нового созыва.
Абхазский Парламент седьмого созыва провел два первых заседания. Накануне были сформированы все девять комитетов, утверждены их председатели.
"Я оцениваю потенциал Парламента высоко, так как в нем собрались молодые профессиональные люди, также у нас есть взрослые, опытные люди. Думаю, что сплав молодости и опыта послужит хорошую роль Парламенту Абхазии и государству в целом", – сказал Ашуба.
Подробности слушайте в аудиофайле.