https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/ashuba-o-potentsiale-parlamenta-abkhazii-splav-molodosti-i-opyta-posluzhit-khoroshuyu-rol--1038868301.html

Ашуба о потенциале нового созыва Парламента Абхазии: сплав молодости и опыта

Ашуба о потенциале нового созыва Парламента Абхазии: сплав молодости и опыта

Спикер Народного Собрания Абхазии в эфире радио Sputnik рассказал, по какому принципу формировались парламентские комитеты, и оценил потенциал Собрания нового... 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T18:13+0300

2022-04-28T18:13+0300

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Ашуба о потенциале Парламента Абхазии: сплав молодости и опыта послужит хорошую роль Ашуба о потенциале Парламента Абхазии: сплав молодости и опыта послужит хорошую роль

Абхазский Парламент седьмого созыва провел два первых заседания. Накануне были сформированы все девять комитетов, утверждены их председатели. "Я оцениваю потенциал Парламента высоко, так как в нем собрались молодые профессиональные люди, также у нас есть взрослые, опытные люди. Думаю, что сплав молодости и опыта послужит хорошую роль Парламенту Абхазии и государству в целом", – сказал Ашуба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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