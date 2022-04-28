https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/gudautskaya-tsrb--vernetsya-k-shtatnomu-rezhimu-raboty-1038864153.html

Гудаутская ЦРБ вернется к штатному режиму работы

Гудаутская ЦРБ вернется к штатному режиму работы

Вскоре после начала пандемии COVID-19 и на протяжении двух лет Гудаутская ЦРБ выполняла функции главного ковидного госпиталя Абхазии, в пиковые месяцы... 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T13:45+0300

2022-04-28T13:45+0300

2022-04-28T13:52+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

абхазия

мировая пандемия коронавируса covid-19

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148390_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b852a104a708bd32b679a7277aea74b8.jpg

СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гудаутская ЦРБ, бывшая главным ковидным центром в Абхазии, вернется к штатному режиму работы, заявил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба на заседании правительства в четверг.Бутба подробно рассказал о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране, отметив, что ковидные отделения в районных больницах Очамчыры, Ткуарчала, Гагры и инфекционной больнице Сухума закрыты.В настоящее время в инфекционном блоке Гудаутского ковидного госпиталя находится всего пять пациентов, проинформировал министр."На данный момент пять пациентов в стране болеют. Ситуация стабилизировалась, в любом случае мы держим все на контроле, мониторим ситуацию. И по ПЦР-тестам у нас в районах остаются пункты, в этом направлении проводится большая работа", – подчеркнул Бутба.Темпы вакцинации остаются практически нулевыми, несмотря на то, что вакцина в республике есть, констатировал министр.По последним данным в Абхазии от коронавируса привилось чуть менее 20 тысяч человек.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости