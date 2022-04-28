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Гудаутская ЦРБ вернется к штатному режиму работы
Гудаутская ЦРБ вернется к штатному режиму работы
Вскоре после начала пандемии COVID-19 и на протяжении двух лет Гудаутская ЦРБ выполняла функции главного ковидного госпиталя Абхазии, в пиковые месяцы... 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T13:45+0300
2022-04-28T13:45+0300
2022-04-28T13:52+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гудаутская ЦРБ, бывшая главным ковидным центром в Абхазии, вернется к штатному режиму работы, заявил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба на заседании правительства в четверг.Бутба подробно рассказал о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране, отметив, что ковидные отделения в районных больницах Очамчыры, Ткуарчала, Гагры и инфекционной больнице Сухума закрыты.В настоящее время в инфекционном блоке Гудаутского ковидного госпиталя находится всего пять пациентов, проинформировал министр."На данный момент пять пациентов в стране болеют. Ситуация стабилизировалась, в любом случае мы держим все на контроле, мониторим ситуацию. И по ПЦР-тестам у нас в районах остаются пункты, в этом направлении проводится большая работа", – подчеркнул Бутба.Темпы вакцинации остаются практически нулевыми, несмотря на то, что вакцина в республике есть, констатировал министр.По последним данным в Абхазии от коронавируса привилось чуть менее 20 тысяч человек.
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абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19, новости
Гудаутская ЦРБ вернется к штатному режиму работы
13:45 28.04.2022 (обновлено: 13:52 28.04.2022)
Вскоре после начала пандемии COVID-19 и на протяжении двух лет Гудаутская ЦРБ выполняла функции главного ковидного госпиталя Абхазии, в пиковые месяцы стационарное лечение там проходили более 150 пациентов с коронавирусом.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Гудаутская ЦРБ, бывшая главным ковидным центром в Абхазии, вернется к штатному режиму работы, заявил министр здравоохранения республики Эдуард Бутба на заседании правительства в четверг.
Бутба подробно рассказал о текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране, отметив, что ковидные отделения в районных больницах Очамчыры, Ткуарчала, Гагры и инфекционной больнице Сухума закрыты.
"В верхнем блоке инфекционного отделения Гудаутского госпиталя остались койки для пациентов, основной корпус перейдет на "плановые рельсы" после обработки", – сообщил он.
В настоящее время в инфекционном блоке Гудаутского ковидного госпиталя находится всего пять пациентов, проинформировал министр.
"На данный момент пять пациентов в стране болеют. Ситуация стабилизировалась, в любом случае мы держим все на контроле, мониторим ситуацию. И по ПЦР-тестам у нас в районах остаются пункты, в этом направлении проводится большая работа", – подчеркнул Бутба.
Темпы вакцинации остаются практически нулевыми, несмотря на то, что вакцина в республике есть, констатировал министр.
По последним данным в Абхазии от коронавируса привилось чуть менее 20 тысяч человек.