https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/minselkhoz-abkhazii-podgotovilsya-k-borbe-s-vreditelyami-rasteniy-1038867249.html
Минсельхоз Абхазии подготовился к борьбе с вредителями растений
Минсельхоз Абхазии подготовился к борьбе с вредителями растений
В селах Абхазии вовсю готовятся к весенне-полевым и другим сельскохозяйственным работам. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T19:55+0300
2022-04-28T19:55+0300
2022-04-28T19:59+0300
в абхазии
сельское хозяйство
новости
вредители
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Министерство сельского хозяйства Абхазии готово к борьбе с вредителями растений, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия.По его словам, ведомство обеспечено инсектицидами и фунгицидами для борьбы с насекомыми и грибками."У нас службы, которые борются, готовы к этой ситуации. Мы обеспечены инсектицидами разного спектра действия. В данное время до завершения следующей недели все управления сельского хозяйства в районах будут обеспечены инсектицидами для борьбы с вредителями. На данный момент готово к распределению около 10 тысяч литров препаратов. Это количество препаратов для работы на больших площадях", – пояснил Герия.Он отметил, что любой гражданин, который заинтересован бороться с вредителями на собственном участке, может получить препараты бесплатно в сельской администрации.Мониторинг специалистов Службы защиты растений показал, что в этом году по-прежнему актуальны проблемы с распространением мраморного клопа, американской бабочки и белокрылки, которая наносит вред всем плодовым культурам, но в особенности цитрусовым, добавил он.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сельское хозяйство, новости, вредители
Минсельхоз Абхазии подготовился к борьбе с вредителями растений
19:55 28.04.2022 (обновлено: 19:59 28.04.2022)
В селах Абхазии вовсю готовятся к весенне-полевым и другим сельскохозяйственным работам.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Министерство сельского хозяйства Абхазии готово к борьбе с вредителями растений, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия.
По его словам, ведомство обеспечено инсектицидами и фунгицидами для борьбы с насекомыми и грибками.
"У нас службы, которые борются, готовы к этой ситуации. Мы обеспечены инсектицидами разного спектра действия. В данное время до завершения следующей недели все управления сельского хозяйства в районах будут обеспечены инсектицидами для борьбы с вредителями. На данный момент готово к распределению около 10 тысяч литров препаратов. Это количество препаратов для работы на больших площадях", – пояснил Герия.
Он отметил, что любой гражданин, который заинтересован бороться с вредителями на собственном участке, может получить препараты бесплатно в сельской администрации.
"Средства защиты растений сильно дорожают. Но у нас есть запас инсектицидов. Также будут предоставлены фунгициды – препараты для борьбы с комплексом грибковых заболеваний. У нас остался ограниченный запас – примерно на пять тысяч гектаров орешников. Они будут распределены в районах, где выращивают фундук – Галский, Ткуарчалский, Очамчырский и Гулрыпшский. Запас фунгицидов будет пополняться буквально на днях", - сообщил представитель Минсельхоза.
Мониторинг специалистов Службы защиты растений показал, что в этом году по-прежнему актуальны проблемы с распространением мраморного клопа, американской бабочки и белокрылки, которая наносит вред всем плодовым культурам, но в особенности цитрусовым, добавил он.