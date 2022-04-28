https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/minselkhoz-abkhazii-podgotovilsya-k-borbe-s-vreditelyami-rasteniy-1038867249.html

Минсельхоз Абхазии подготовился к борьбе с вредителями растений

Минсельхоз Абхазии подготовился к борьбе с вредителями растений

В селах Абхазии вовсю готовятся к весенне-полевым и другим сельскохозяйственным работам. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T19:55+0300

2022-04-28T19:55+0300

2022-04-28T19:59+0300

в абхазии

сельское хозяйство

новости

вредители

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102120/16/1021201600_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_cfd60fb596307d1583e307daecbc0cf8.jpg

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Министерство сельского хозяйства Абхазии готово к борьбе с вредителями растений, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник службы защиты растений Минсельхоза Владимир Герия.По его словам, ведомство обеспечено инсектицидами и фунгицидами для борьбы с насекомыми и грибками."У нас службы, которые борются, готовы к этой ситуации. Мы обеспечены инсектицидами разного спектра действия. В данное время до завершения следующей недели все управления сельского хозяйства в районах будут обеспечены инсектицидами для борьбы с вредителями. На данный момент готово к распределению около 10 тысяч литров препаратов. Это количество препаратов для работы на больших площадях", – пояснил Герия.Он отметил, что любой гражданин, который заинтересован бороться с вредителями на собственном участке, может получить препараты бесплатно в сельской администрации.Мониторинг специалистов Службы защиты растений показал, что в этом году по-прежнему актуальны проблемы с распространением мраморного клопа, американской бабочки и белокрылки, которая наносит вред всем плодовым культурам, но в особенности цитрусовым, добавил он.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сельское хозяйство, новости, вредители