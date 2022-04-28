https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/prezidentu-predstavyat-soglashenie-s-rossiey-po-sudebnym-delam-ekonomicheskogo-kharaktera-1038866716.html
Президенту представят соглашение с Россией по судебным делам экономического характера
Президенту представят соглашение с Россией по судебным делам экономического характера
Документ предполагает, что стороны взаимно признают и приводят в исполнение решения судов, которые вступили в законную силу. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T16:45+0300
2022-04-28T16:45+0300
2022-04-28T16:45+0300
в абхазии
новости
судебная система
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037784041_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0286b276bc72b3ffeeb9ac5fb9c7c65a.jpg
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление "О представлении президенту Республики Абхазия предложения о заключении Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".Положения Соглашения будут также применяться к судебным и арбитражным решениям, утвердившим мировые соглашения. Помимо этого, Соглашение предполагает признание и приведение в исполнение судебные и арбитражные решения, вынесенные при разрешении дела по существу.Признанию и приведению в исполнение в рамках Соглашения не подлежат судебные и арбитражные решения по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.Кроме того, стороны соглашаются, что по вопросам признания и приведения в исполнение арбитражных решений подлежит к применению Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, за исключением вопросов, прямо урегулированных соглашением.
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/19/1037784041_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c6829bfdf689c8f0353b1fffec09960.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, судебная система, россия
Президенту представят соглашение с Россией по судебным делам экономического характера
Документ предполагает, что стороны взаимно признают и приводят в исполнение решения судов, которые вступили в законную силу.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление "О представлении президенту Республики Абхазия предложения о заключении Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".
Документ, в частности, предполагает, что стороны взаимно признают и приводят в исполнение решения судов, которые вступили в законную силу, и решения международных коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности.
Положения Соглашения будут также применяться к судебным и арбитражным решениям, утвердившим мировые соглашения. Помимо этого, Соглашение предполагает признание и приведение в исполнение судебные и арбитражные решения, вынесенные при разрешении дела по существу.
Признанию и приведению в исполнение в рамках Соглашения не подлежат судебные и арбитражные решения по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
Кроме того, стороны соглашаются, что по вопросам признания и приведения в исполнение арбитражных решений подлежит к применению Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, за исключением вопросов, прямо урегулированных соглашением.