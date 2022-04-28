https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/prezidentu-predstavyat-soglashenie-s-rossiey-po-sudebnym-delam-ekonomicheskogo-kharaktera-1038866716.html

Президенту представят соглашение с Россией по судебным делам экономического характера

Президенту представят соглашение с Россией по судебным делам экономического характера

Документ предполагает, что стороны взаимно признают и приводят в исполнение решения судов, которые вступили в законную силу. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T16:45+0300

2022-04-28T16:45+0300

2022-04-28T16:45+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление "О представлении президенту Республики Абхазия предложения о заключении Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам".Положения Соглашения будут также применяться к судебным и арбитражным решениям, утвердившим мировые соглашения. Помимо этого, Соглашение предполагает признание и приведение в исполнение судебные и арбитражные решения, вынесенные при разрешении дела по существу.Признанию и приведению в исполнение в рамках Соглашения не подлежат судебные и арбитражные решения по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.Кроме того, стороны соглашаются, что по вопросам признания и приведения в исполнение арбитражных решений подлежит к применению Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года, за исключением вопросов, прямо урегулированных соглашением.

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новости, судебная система, россия