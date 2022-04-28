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Республиканская призывная комиссия создана в Абхазии
Республиканская призывная комиссия создана в Абхазии
Заседание правительства Абхазии началось в Сухуме, в повестке дня около 15 вопросов. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T11:36+0300
2022-04-28T11:36+0300
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии принял постановление о создании Республиканской призывной комиссии в четверг, 28 апреля. Основная цель комиссии – проведение организованного призыва в Вооруженные силы Абхазии и отправка призывников на службу по предназначению.В состав комиссии вошли представители Минобороны, МВД, Минздрава и Министерства просвещения и языковой политики. Первое заседание комиссии состоится 3 мая.
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новости, кабмин абхазии, призывники, армия
Республиканская призывная комиссия создана в Абхазии
11:36 28.04.2022 (обновлено: 11:46 28.04.2022)
Заседание правительства Абхазии началось в Сухуме, в повестке дня около 15 вопросов.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии принял постановление о создании Республиканской призывной комиссии в четверг, 28 апреля.
Основная цель комиссии – проведение организованного призыва в Вооруженные силы Абхазии и отправка призывников на службу по предназначению.
В состав комиссии вошли представители Минобороны, МВД, Минздрава и Министерства просвещения и языковой политики.
Первое заседание комиссии состоится 3 мая.