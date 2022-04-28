https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/respublikanskaya-prizyvnaya-komissiya-sozdana-v-abkhazii-1038861587.html

Республиканская призывная комиссия создана в Абхазии

Республиканская призывная комиссия создана в Абхазии

Заседание правительства Абхазии началось в Сухуме, в повестке дня около 15 вопросов. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T11:36+0300

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабмин Абхазии принял постановление о создании Республиканской призывной комиссии в четверг, 28 апреля. Основная цель комиссии – проведение организованного призыва в Вооруженные силы Абхазии и отправка призывников на службу по предназначению.В состав комиссии вошли представители Минобороны, МВД, Минздрава и Министерства просвещения и языковой политики. Первое заседание комиссии состоится 3 мая.

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новости, кабмин абхазии, призывники, армия