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Российские ракеты уничтожили украинскую пусковую установку комплекса "Точка-У"
Российские ракеты уничтожили украинскую пусковую установку комплекса "Точка-У"
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T21:08+0300
2022-04-28T21:08+0300
2022-04-28T21:09+0300
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СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Ракетные войска России в четверг уничтожили украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" и нанесли поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Высокоточными ракетами российских ВКС нанесено поражение еще 38 военным объектам Украины. Уничтожены три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 76 военных объектов Украины. В том числе, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Российскими средствами ПВО над населенным пунктами в Харьковской и Херсонской областях, а также Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики уничтожены семь украинских беспилотников. Также в течение дня в Петрополье и Малой Камышевахе были сбиты три украинские баллистические ракеты "Точка-У".
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россия, украина, новости, вооружения, армия, министерство обороны рф
Российские ракеты уничтожили украинскую пусковую установку комплекса "Точка-У"
21:08 28.04.2022 (обновлено: 21:09 28.04.2022)
Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины.
СУХУМ, 28 апр - Sputnik.
Ракетные войска России в четверг уничтожили украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" и нанесли поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Высокоточными ракетами российских ВКС нанесено поражение еще 38 военным объектам Украины. Уничтожены три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 76 военных объектов Украины. В том числе, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники.
В результате ударов уничтожены свыше 320 человек личного состава и 35 единиц бронетехники и автомобилей.
Российскими средствами ПВО над населенным пунктами в Харьковской и Херсонской областях, а также Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики уничтожены семь украинских беспилотников. Также в течение дня в Петрополье и Малой Камышевахе были сбиты три украинские баллистические ракеты "Точка-У".