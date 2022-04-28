https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/rossiyskie-rakety-unichtozhili-ukrainskuyu-puskovuyu-ustanovku-kompleksa-tochka-u-1038873645.html

Российские ракеты уничтожили украинскую пусковую установку комплекса "Точка-У"

Российские ракеты уничтожили украинскую пусковую установку комплекса "Точка-У"

Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T21:08+0300

2022-04-28T21:08+0300

2022-04-28T21:09+0300

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СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Ракетные войска России в четверг уничтожили украинскую пусковую установку тактического ракетного комплекса "Точка-У" и нанесли поражение двум районам сосредоточения живой силы и военной техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Высокоточными ракетами российских ВКС нанесено поражение еще 38 военным объектам Украины. Уничтожены три пункта управления, 22 опорных пункта формирований украинских националистов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 76 военных объектов Украины. В том числе, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, командный пункт, а также 73 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Российскими средствами ПВО над населенным пунктами в Харьковской и Херсонской областях, а также Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики уничтожены семь украинских беспилотников. Также в течение дня в Петрополье и Малой Камышевахе были сбиты три украинские баллистические ракеты "Точка-У".

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россия, украина, новости, вооружения, армия, министерство обороны рф