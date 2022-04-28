https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/takie-obstoyatelstva-kupalba-o-sobytiyakh-v-pridnestrove-i-zayavleniyakh-gruzii--1038863368.html

Такие обстоятельства: Купалба о событиях в Приднестровье и заявлениях Грузии

Такие обстоятельства: Купалба о событиях в Приднестровье и заявлениях Грузии

Посол Приднестровья в Абхазии, военный эксперт Гарри Купалба в эфире радио Sputnik дал оценку событиям в Приднестровье, рассказал, есть ли вероятность начала... 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T13:40+0300

2022-04-28T13:40+0300

2022-04-28T13:40+0300

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такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Купалба о событиях в Приднестровье, заявлениях Грузии Такие обстоятельства: Купалба о событиях в Приднестровье, заявлениях Грузии

Посол Приднестровья в Абхазии оценил события в Приднестровье и прокомментировал высказывания об открытии нового фронта в ПМР со стороны НАТО.Эксперт также высказал свое мнение по поводу заявлений Грузии о том, что не будет открывать "второй фронт" военных действий против России."Заявления Грузии не говорят о том, что они готовы сегодня подписать договор о мире. Сейчас приостановлены Женевские дискуссии. Поставлен на паузу дипломатический диалог между Грузией и Россией. Конечно, грузинская политическая элита хочет выстраивать свои отношения и понимает, что озирание на Запад и те заявления, которые делались с обращением по вхождению в НАТО, они безрезультатны. Сегодня среди многих политиков раздаются голоса о том, что нужно наладить какой-то диалог между абхазской, осетинской сторонами и грузинской. Они думают, что этими разговорами смягчат наши позиции. Я уверен в том, что наступят такие времена, когда Грузия подойдет к такому рубежу и скажет, что нет другого пути и нам надо выстраивать отношения с этими республиками, и они сами признают эти республики", – сказал Купалба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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