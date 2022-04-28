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В Гагрском районе не будет света днем в пятницу, 29 апреля
В Гагрском районе не будет света днем в пятницу, 29 апреля
Воздушная линия "Гагра" будет временно обесточена для проведения плановых ремонтных работ. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T15:27+0300
2022-04-28T15:27+0300
2022-04-28T15:53+0300
в абхазии
гагрский район
гагра
проблемы энергетической отрасли в абхазии
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Гагрского района на несколько часов останется без света в пятницу, 29 апреля, сообщает "Черноморэнерго".В связи с проведением ремонтных работ с 11:00 до 15:00 будет отключена воздушная линия "Гагра". Без электроэнергии на это время останутся подстанции "Гячрипш", "Цандрипш-тяга", "Холодная речка".
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+74956456601
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гагрский район, гагра, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости
В Гагрском районе не будет света днем в пятницу, 29 апреля
15:27 28.04.2022 (обновлено: 15:53 28.04.2022)
Воздушная линия "Гагра" будет временно обесточена для проведения плановых ремонтных работ.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Гагрского района на несколько часов останется без света в пятницу, 29 апреля, сообщает "Черноморэнерго".
В связи с проведением ремонтных работ с 11:00 до 15:00 будет отключена воздушная линия "Гагра". Без электроэнергии на это время останутся подстанции "Гячрипш", "Цандрипш-тяга", "Холодная речка".