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В Гагрском районе не будет света днем в пятницу, 29 апреля

В Гагрском районе не будет света днем в пятницу, 29 апреля

Воздушная линия "Гагра" будет временно обесточена для проведения плановых ремонтных работ. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T15:27+0300

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2022-04-28T15:53+0300

в абхазии

гагрский район

гагра

проблемы энергетической отрасли в абхазии

новости

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Часть Гагрского района на несколько часов останется без света в пятницу, 29 апреля, сообщает "Черноморэнерго".В связи с проведением ремонтных работ с 11:00 до 15:00 будет отключена воздушная линия "Гагра". Без электроэнергии на это время останутся подстанции "Гячрипш", "Цандрипш-тяга", "Холодная речка".

гагрский район

гагра

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гагрский район, гагра, проблемы энергетической отрасли в абхазии, новости