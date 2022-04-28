https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/v-kutole-proydut-konno-sportivnye-sorevnovaniya-mezhdu-tremya-rayonami-abkhazii-1038871846.html

Конно-спортивные соревнования между тремя районами Абхазии пройдут в Кутоле

Конно-спортивные соревнования между тремя районами Абхазии пройдут в Кутоле

Мероприятие пройдет при поддержке Госкомспорта, Администрации Очамчырского района, сотовой компании "А-Мобайл" и Всемирного абхазо-абазинского конгресса. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T19:36+0300

2022-04-28T19:36+0300

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СУХУМ, 28 апр - Sputnik. В воскресенье, 1 мая, в селе Кутол Очамчырского района состоится открытие скакового сезона, приуроченное к празднику Весны и Труда, сообщает Госкомспорта Абхазии.Мероприятие начнется в 11:00 с показательных выступлений по конкуру мастеров конного спорта. В программе скачек запланировано три забега на 1400, 1800 и 2000 метров, посвященные памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Отечественной войне народ1992-1993 годов и памяти Даура Ачба.Кроме того, наездники покажут свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как конный футбол и метание копья.В турнире примут участие команды из Гулрыпшского, Сухумского и Очамчырского районов.

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скачки, новости, лошади