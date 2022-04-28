https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/v-kutole-proydut-konno-sportivnye-sorevnovaniya-mezhdu-tremya-rayonami-abkhazii-1038871846.html
Конно-спортивные соревнования между тремя районами Абхазии пройдут в Кутоле
Конно-спортивные соревнования между тремя районами Абхазии пройдут в Кутоле
Мероприятие пройдет при поддержке Госкомспорта, Администрации Очамчырского района, сотовой компании "А-Мобайл" и Всемирного абхазо-абазинского конгресса. 28.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-28T19:36+0300
2022-04-28T19:36+0300
2022-04-28T19:56+0300
в абхазии
скачки
новости
лошади
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/01/1032337778_0:135:2601:1598_1920x0_80_0_0_a449ffba494ed0d49688c1a23aa33265.jpg
СУХУМ, 28 апр - Sputnik. В воскресенье, 1 мая, в селе Кутол Очамчырского района состоится открытие скакового сезона, приуроченное к празднику Весны и Труда, сообщает Госкомспорта Абхазии.Мероприятие начнется в 11:00 с показательных выступлений по конкуру мастеров конного спорта. В программе скачек запланировано три забега на 1400, 1800 и 2000 метров, посвященные памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Отечественной войне народ1992-1993 годов и памяти Даура Ачба.Кроме того, наездники покажут свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как конный футбол и метание копья.В турнире примут участие команды из Гулрыпшского, Сухумского и Очамчырского районов.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/01/1032337778_144:0:2455:1733_1920x0_80_0_0_d7a91698b5712f56b9fc376dd86696b1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
скачки, новости, лошади
Конно-спортивные соревнования между тремя районами Абхазии пройдут в Кутоле
19:36 28.04.2022 (обновлено: 19:56 28.04.2022)
Мероприятие пройдет при поддержке Госкомспорта, Администрации Очамчырского района, сотовой компании "А-Мобайл" и Всемирного абхазо-абазинского конгресса.
СУХУМ, 28 апр - Sputnik.
В воскресенье, 1 мая, в селе Кутол Очамчырского района состоится открытие скакового сезона, приуроченное к празднику Весны и Труда, сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Мероприятие начнется в 11:00 с показательных выступлений по конкуру мастеров конного спорта.
В программе скачек запланировано три забега на 1400, 1800 и 2000 метров, посвященные памяти погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Отечественной войне народ1992-1993 годов и памяти Даура Ачба.
Кроме того, наездники покажут свое мастерство в конно-спортивных состязаниях, таких как конный футбол и метание копья.
В турнире примут участие команды из Гулрыпшского, Сухумского и Очамчырского районов.