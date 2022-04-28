https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/vakhtang-abkhazou-pereizbran-predsedatelem-soyuza-pisateley-abkhazii-1038859924.html

Вахтанг Абхазоу переизбран председателем Союза писателей Абхазии

Вахтанг Абхазоу переизбран председателем Союза писателей Абхазии

В среду, 27 апреля, состоялся 14-й съезд Союза писателей Абхазии, мероприятие началось с возложения цветов к памятнику основоположнику абхазской литературы... 28.04.2022, Sputnik Абхазия

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в абхазии

литература

культура

писатели

поэты

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Поэт Вахтанг Абхазоу вновь избран председателем Союза писателей Абхазии, сообщается в пресс-релизе организации.Выборы председателя состоялись накануне в рамках 14-го съезда Союза писателей. На голосование была поставлена одна кандидатура. Абхазоу был избран подавляющим большинством голосов.Секретарем Союза писателей избран Даур Начкебиа. На съезде утвердили и редакторов журналов "Алашара" и "Амцабз", ими стали по-прежнему Анатолий Лагулаа и Инна Хашба соответственно.До начала процедуры выборов перед писательским сообществом выступил председатель СП Вахтанг Абхазоу с отчетом о проделанной работе за пять лет. В своем докладе он озвучил проблемы литературной жизни Абхазии.Присутствовавший на мероприятии советник президента Абхазии по культуре Нугзар Логуа обещал довести до руководства страны проблемы, волнующие писателей.

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литература, культура, писатели, поэты