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https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/vakhtang-abkhazou-pereizbran-predsedatelem-soyuza-pisateley-abkhazii-1038859924.html
Вахтанг Абхазоу переизбран председателем Союза писателей Абхазии
Вахтанг Абхазоу переизбран председателем Союза писателей Абхазии
В среду, 27 апреля, состоялся 14-й съезд Союза писателей Абхазии, мероприятие началось с возложения цветов к памятнику основоположнику абхазской литературы... 28.04.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Поэт Вахтанг Абхазоу вновь избран председателем Союза писателей Абхазии, сообщается в пресс-релизе организации.Выборы председателя состоялись накануне в рамках 14-го съезда Союза писателей. На голосование была поставлена одна кандидатура. Абхазоу был избран подавляющим большинством голосов.Секретарем Союза писателей избран Даур Начкебиа. На съезде утвердили и редакторов журналов "Алашара" и "Амцабз", ими стали по-прежнему Анатолий Лагулаа и Инна Хашба соответственно.До начала процедуры выборов перед писательским сообществом выступил председатель СП Вахтанг Абхазоу с отчетом о проделанной работе за пять лет. В своем докладе он озвучил проблемы литературной жизни Абхазии.Присутствовавший на мероприятии советник президента Абхазии по культуре Нугзар Логуа обещал довести до руководства страны проблемы, волнующие писателей.
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литература, культура, писатели, поэты

Вахтанг Абхазоу переизбран председателем Союза писателей Абхазии

10:30 28.04.2022 (обновлено: 11:19 28.04.2022)
© Foto / Анатоли ЛагулааСъезд союза писателей Абхазии
Съезд союза писателей Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2022
© Foto / Анатоли Лагулаа
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В среду, 27 апреля, состоялся 14-й съезд Союза писателей Абхазии, мероприятие началось с возложения цветов к памятнику основоположнику абхазской литературы Дмитрию Гулиа.
СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Поэт Вахтанг Абхазоу вновь избран председателем Союза писателей Абхазии, сообщается в пресс-релизе организации.
Выборы председателя состоялись накануне в рамках 14-го съезда Союза писателей. На голосование была поставлена одна кандидатура. Абхазоу был избран подавляющим большинством голосов.
Секретарем Союза писателей избран Даур Начкебиа.
На съезде утвердили и редакторов журналов "Алашара" и "Амцабз", ими стали по-прежнему Анатолий Лагулаа и Инна Хашба соответственно.
© Foto / Анатоли ЛагулааСъезд союза писателей Абхазии
Съезд союза писателей Абхазии - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Анатоли Лагулаа
Съезд союза писателей Абхазии
© Foto / Анатоли ЛагулааСъезд союза писателей Абхазии
Съезд союза писателей Абхазии - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Анатоли Лагулаа
Съезд союза писателей Абхазии
© Foto / Анатоли ЛагулааСъезд союза писателей Абхазии
Съезд союза писателей Абхазии - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Анатоли Лагулаа
Съезд союза писателей Абхазии
1/3
© Foto / Анатоли Лагулаа
Съезд союза писателей Абхазии
2/3
© Foto / Анатоли Лагулаа
Съезд союза писателей Абхазии
3/3
© Foto / Анатоли Лагулаа
Съезд союза писателей Абхазии
До начала процедуры выборов перед писательским сообществом выступил председатель СП Вахтанг Абхазоу с отчетом о проделанной работе за пять лет. В своем докладе он озвучил проблемы литературной жизни Абхазии.
Присутствовавший на мероприятии советник президента Абхазии по культуре Нугзар Логуа обещал довести до руководства страны проблемы, волнующие писателей.
© Foto / Анатоли ЛагулааСъезд союза писателей Абхазии
Съезд союза писателей Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.04.2022
Съезд союза писателей Абхазии
© Foto / Анатоли Лагулаа
В Абхазии
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