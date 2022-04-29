https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/bzhaniya-provel-peregovory-v-administratsii-prezidenta-i-pravitelstve-rossii-1038882349.html
Бжания провел переговоры в Администрации президента и правительстве России
Бжания провел переговоры в Администрации президента и правительстве России
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом во вторник, 26 апреля. 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T12:18+0300
2022-04-29T12:18+0300
2022-04-29T12:26+0300
абхазия
аслан бжания
новости
россия
москва
сотрудничество
переговоры
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1d/1036967042_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2553afa2595575a5e532d6fd6b0c95e7.jpg
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел ряд переговоров в рамках официального визита в Москву с 26 по 29 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.В столице России Бжания встретился с руководителем Администрации президента РФ Антоном Вайно.Также абхазский лидер провел переговоры с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, с которым обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.Кроме того, глава государства переговорил с заместителем секретаря Cовбеза России Рашидом Нургалиевым и провел ряд других встреч.Рабочий визит Бжания в российскую столицу завершился в пятницу, 29 апреля.
абхазия
россия
москва
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/1d/1036967042_40:66:1392:1080_1920x0_80_0_0_0f4b6be1b95316fbdf1eadda902c1ee6.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, аслан бжания, новости, россия, москва, сотрудничество, переговоры, отношения
Бжания провел переговоры в Администрации президента и правительстве России
12:18 29.04.2022 (обновлено: 12:26 29.04.2022)
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом во вторник, 26 апреля.
СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел ряд переговоров в рамках официального визита в Москву с 26 по 29 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.
В столице России Бжания встретился с руководителем Администрации президента РФ Антоном Вайно.
Также абхазский лидер провел переговоры с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, с которым обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.
Кроме того, глава государства переговорил с заместителем секретаря Cовбеза России Рашидом Нургалиевым и провел ряд других встреч.
Рабочий визит Бжания в российскую столицу завершился в пятницу, 29 апреля.