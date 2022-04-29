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Бжания провел переговоры в Администрации президента и правительстве России

Бжания провел переговоры в Администрации президента и правительстве России

Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом во вторник, 26 апреля. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел ряд переговоров в рамках официального визита в Москву с 26 по 29 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.В столице России Бжания встретился с руководителем Администрации президента РФ Антоном Вайно.Также абхазский лидер провел переговоры с заместителем руководителя Администрации президента России Дмитрием Козаком, с которым обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества.Кроме того, глава государства переговорил с заместителем секретаря Cовбеза России Рашидом Нургалиевым и провел ряд других встреч.Рабочий визит Бжания в российскую столицу завершился в пятницу, 29 апреля.

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абхазия, аслан бжания, новости, россия, москва, сотрудничество, переговоры, отношения