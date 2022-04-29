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Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии переехал в новый офис

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии переехал в новый офис

Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии работает более 10 лет. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T14:18+0300

2022-04-29T14:18+0300

2022-04-29T14:29+0300

в абхазии

государственный внебюджетный фонд инвалидов отечественной войны народа абхазии 1992-1993 годов

новости

офисы

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов открыл новый офис в пятницу, 29 апреля.Теперь организация будет располагаться на первом этаже третьего корпуса правительственных зданий на Званба, 9. Раньше офис находился на третьем этаже этого же здания, но так как в нем не предусмотрен лифт, инвалидам было тяжело подниматься по лестнице. Поэтому руководство фонда решило перейти в новое помещение для удобства посетителей.На ремонт нового офиса понадобилось 7 миллионов 200 тысяч рублей. В головном офисе фонда инвалидов работает 13 человек, всего в филиалах по Абхазии работает около 30 человек."К нам в день приходит минимум 50 человек, ежедневно по вопросам обеспечения медикаментами, выездам на лечение за пределы республики", – сообщил Ашуа.Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был создан в 2011 году. Фонд оказывает помощь 2850 инвалидам трех групп. Годовой бюджет фонда составляет 165 миллионов рублей.

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государственный внебюджетный фонд инвалидов отечественной войны народа абхазии 1992-1993 годов, новости, офисы, отечественная война народа абхазии (1992-1993)