https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/grazhdanin-i-nachalnik-geriya-ob-aktualnosti-borby-s--selskokhozyaystvennymi-vreditelyami--1038849562.html

Гражданин и начальник: Герия об актуальности борьбы с сельскохозяйственными вредителями

Гражданин и начальник: Герия об актуальности борьбы с сельскохозяйственными вредителями

О необходимых агротехнических работах по борьбе с вредителями, запасах лекарств для обработки и сроках ее проведения в эфире радио Sputnik рассказал, начальник... 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T16:50+0300

2022-04-29T16:50+0300

2022-04-29T16:50+0300

радио

гражданин и начальник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1d/1038893220_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8a92a82133644cac23fbb39dda2a1e6a.jpg

Гражданин и начальник: Герия об актуальности проблемы сельскохозяйственных вредителей Гражданин и начальник: Герия об актуальности проблемы сельскохозяйственных вредителей

Проблемы с вредоносностью насекомых в сельском хозяйстве продолжают быть актуальными, сказал Герия в эфире радио. Специалисты Министерства сельского хозяйства готовятся к тому, чтобы как можно больше минимизировать порчу продуктов сельского хозяйства, подчеркнул он."Год только начинается. Весна не сказалась отрицательно на популяции вредителей. Они перезимуют благополучно, и их появление будет заметно после стабильного тепла. Начнут появляться особи мраморного клопа, американской белой бабочки, белокрылки – они вредоносны для цитрусовых и плодовых культур. Но у нас вредят не только насекомые, но и грибковые болезни. Для распространения этой инфекции погода была благоприятной, сырая весна затяжная благоприятствует для того, чтобы прорастать. А вот что касается клопа, то у нас нет таких морозов, чтобы он погибал, а вот чередования тепла и холода наносит ощутимый вред популяции", – сказал специалист.Герия рассказал о необходимых агротехнических работах по борьбе с вредителями и запасах лекарств для обработки и ее сроках. Он также отметил, что любой житель может получить лекарства от вредителей бесплатно и сказал, куда нужно обратиться.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гражданин и начальник, аудио