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Гумба о гуманитарной поездке в Донецк: люди в страхе и ждут помощи
Гумба о гуманитарной поездке в Донецк: люди в страхе и ждут помощи
В Донецке вот уже больше недели с гуманитарной миссией находится группа женщин из Абхазии, среди которых ветераны войны. О своей миссии и о том, что они... 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T11:10+0300
2022-04-29T11:10+0300
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Гумба о гуманитарной поездке в Донецк: люди в страхе и ждут помощи
Гумба о гуманитарной поездке в Донецк: люди в страхе и ждут помощи
Как рассказала Марина Гумба, на Донбассе они оказались не случайно."Когда началась фаза обострения, и мы увидели, что интернациональная группа "Пятнашка" снова активизировала свои действия, и многие добровольцы ринулись на Донбасс именно к Ахре Авидзба, мы долго не раздумывали. Такая же ситуация была и в 2012 году, когда группа женщин из бывшего медико-санитарного батальона под эгидой Союза сестер милосердия направилась на помощь в Крымск... Мы понимали, что это большая ответственность не только для нас и наших бойцов, но и для руководства страны", – рассказала Гумба. По ее словам, картина, которую они там наблюдают, печальная."Очень много разрушенных территорий, зданий. Люди ждут помощи, находятся в страхе и не знают, что будет дальше", – сказала Марина Гумба. В составе группы в Донецке находятся ветераны войны Марина Гумба, Людмила Маргания, Кама Ласурия (Герой Абхазии) и журналист Низфа Аршба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты спецоперация россии в донбассе, абхазия, донецк (донецкая область), аудио
Гумба о гуманитарной поездке в Донецк: люди в страхе и ждут помощи
11:10 29.04.2022 (обновлено: 12:00 29.04.2022)
В Донецке вот уже больше недели с гуманитарной миссией находится группа женщин из Абхазии, среди которых ветераны войны. О своей миссии и о том, что они увидели там, рассказала ветеран Отечественной войны народа Абхазии Марина Гумба.
Как рассказала Марина Гумба, на Донбассе они оказались не случайно.
"Когда началась фаза обострения, и мы увидели, что интернациональная группа "Пятнашка" снова активизировала свои действия, и многие добровольцы ринулись на Донбасс именно к Ахре Авидзба, мы долго не раздумывали. Такая же ситуация была и в 2012 году, когда группа женщин из бывшего медико-санитарного батальона под эгидой Союза сестер милосердия направилась на помощь в Крымск... Мы понимали, что это большая ответственность не только для нас и наших бойцов, но и для руководства страны", – рассказала Гумба.
По ее словам, картина, которую они там наблюдают, печальная.
"Очень много разрушенных территорий, зданий. Люди ждут помощи, находятся в страхе и не знают, что будет дальше", – сказала Марина Гумба.
В составе группы в Донецке находятся ветераны войны Марина Гумба, Людмила Маргания, Кама Ласурия (Герой Абхазии) и журналист Низфа Аршба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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