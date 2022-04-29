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Гумба о гуманитарной поездке в Донецк: люди в страхе и ждут помощи

Гумба о гуманитарной поездке в Донецк: люди в страхе и ждут помощи

В Донецке вот уже больше недели с гуманитарной миссией находится группа женщин из Абхазии, среди которых ветераны войны. О своей миссии и о том, что они... 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T11:10+0300

2022-04-29T11:10+0300

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Гумба о гуманитарной поездке в Донецк: люди в страхе и ждут помощи Гумба о гуманитарной поездке в Донецк: люди в страхе и ждут помощи

Как рассказала Марина Гумба, на Донбассе они оказались не случайно."Когда началась фаза обострения, и мы увидели, что интернациональная группа "Пятнашка" снова активизировала свои действия, и многие добровольцы ринулись на Донбасс именно к Ахре Авидзба, мы долго не раздумывали. Такая же ситуация была и в 2012 году, когда группа женщин из бывшего медико-санитарного батальона под эгидой Союза сестер милосердия направилась на помощь в Крымск... Мы понимали, что это большая ответственность не только для нас и наших бойцов, но и для руководства страны", – рассказала Гумба. По ее словам, картина, которую они там наблюдают, печальная."Очень много разрушенных территорий, зданий. Люди ждут помощи, находятся в страхе и не знают, что будет дальше", – сказала Марина Гумба. В составе группы в Донецке находятся ветераны войны Марина Гумба, Людмила Маргания, Кама Ласурия (Герой Абхазии) и журналист Низфа Аршба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты спецоперация россии в донбассе, абхазия, донецк (донецкая область), аудио