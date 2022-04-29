https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/mariya-zakharova-otvetila-na-voprosy-abkhazskikh-zhurnalistov--1038897184.html
Мария Захарова ответила на вопросы абхазских журналистов
Мария Захарова ответила на вопросы абхазских журналистов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопросы об абхазо-российских отношениях, имидже Абхазии в российских СМИ, отношениях с Грузией... 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T21:25+0300
2022-04-29T21:25+0300
2022-04-29T21:36+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
абхазия
россия
мид абхазии
дипломатия
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1d/1038895693_0:0:2942:1656_1920x0_80_0_0_b435680a134c79f2f5ee4ae0c35dbb22.jpg
Видеоконференция официального представителя МИД России Марии Захаровой с журналистами абхазских средств массовой информации прошла в медиацентре МИД Абхазии 29 апреля.Глава внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба открыл конференцию и передал слово абхазским журналистам. Представители СМИ имели возможность задать интересующие их вопросы. Пресс-конференция продлилась около получаса.Мария Захарова отметила, что отношения России и Абхазии развиваются динамично, и сейчас МИД республикиособенно активно приступил к их реализации.Захарова отметила, что в Абхазии есть все возможности формировать позитивный образ страны, используя историю, культуру, природу и туристический потенциал.Дипломат призналась, что "практически выросла" в Абхазии, так как ее родители часто приезжали в страну на отдых.Подробнее о темах видеоконференции узнайте из видео Sputnik
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1d/1038895693_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_8fb4fa4f4cda817f26110f74673ee55b.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, абхазия, россия, мид абхазии, дипломатия, мария захарова, видео
Мария Захарова ответила на вопросы абхазских журналистов
21:25 29.04.2022 (обновлено: 21:36 29.04.2022)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопросы об абхазо-российских отношениях, имидже Абхазии в российских СМИ, отношениях с Грузией и личных воспоминаниях об Абхазии.
Видеоконференция официального представителя МИД России Марии Захаровой с журналистами абхазских средств массовой информации прошла в медиацентре МИД Абхазии 29 апреля.
Глава внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба открыл конференцию и передал слово абхазским журналистам. Представители СМИ имели возможность задать интересующие их вопросы. Пресс-конференция продлилась около получаса.
Мария Захарова отметила, что отношения России и Абхазии развиваются динамично, и сейчас МИД республикиособенно активно приступил к их реализации.
Захарова отметила, что в Абхазии есть все возможности формировать позитивный образ страны, используя историю, культуру, природу и туристический потенциал.
Дипломат призналась, что "практически выросла" в Абхазии, так как ее родители часто приезжали в страну на отдых.
Подробнее о темах видеоконференции узнайте из видео Sputnik