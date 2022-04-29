https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/mariya-zakharova-otvetila-na-voprosy-abkhazskikh-zhurnalistov--1038897184.html

Мария Захарова ответила на вопросы абхазских журналистов

Мария Захарова ответила на вопросы абхазских журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на вопросы об абхазо-российских отношениях, имидже Абхазии в российских СМИ, отношениях с Грузией... 29.04.2022, Sputnik Абхазия

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Видеоконференция официального представителя МИД России Марии Захаровой с журналистами абхазских средств массовой информации прошла в медиацентре МИД Абхазии 29 апреля.Глава внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба открыл конференцию и передал слово абхазским журналистам. Представители СМИ имели возможность задать интересующие их вопросы. Пресс-конференция продлилась около получаса.Мария Захарова отметила, что отношения России и Абхазии развиваются динамично, и сейчас МИД республикиособенно активно приступил к их реализации.Захарова отметила, что в Абхазии есть все возможности формировать позитивный образ страны, используя историю, культуру, природу и туристический потенциал.Дипломат призналась, что "практически выросла" в Абхазии, так как ее родители часто приезжали в страну на отдых.Подробнее о темах видеоконференции узнайте из видео Sputnik

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