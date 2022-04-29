https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/masaev-ob-aktsii-georgievskaya-lentochka-dolzhny-pokazat-miru-chto-pobeda-budet-za-nami--1038880913.html

Масаев об акции "Георгиевская ленточка": должны показать миру, что победа будет за нами

Масаев об акции "Георгиевская ленточка": должны показать миру, что победа будет за нами

Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Михаил Масаев в эфире радио Sputnik рассказал об акции "Георгиевская... 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T13:14+0300

2022-04-29T13:14+0300

2022-04-29T13:14+0300

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Масаев об акции "Георгиевская ленточка": должны показать миру, что победа будет за нами Масаев об акции "Георгиевская ленточка": должны показать миру, что победа будет за нами

Как сообщил Масаев, акция "Георгиевская ленточка" в Абхазии стартовала 25 апреля. Она проходит под лозунгом "Я помню, я горжусь". Абхазия является родиной 22 Героев Советского Союза, трех полных кавалеров ордена Славы и более 30 тысяч обладателей боевых наград, напомнил он. "Сегодня эта акция – не просто знак памяти о Великой Отечественной войне, а это знак солидарности с Россией. Это знак, который, в том числе, связывает наших соотечественников со своей родиной – с Россией. Сегодня с учетом того, что на Россию из-за рубежа оказывается большое давление, это большая возможность показать солидарность, свое уважение к исторической памяти с учетом того, что сейчас многие западные страны предпринимают активные попытки переписать историю, переиначить итоги Второй мировой войны. Поэтому эта акция во многом нас объединит. Мы должны показать миру, что, несмотря на все их тщетные попытки, правда будет за нами", –подчеркнул Масаев.

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подкасты, георгиевская ленточка (акция), великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), абхазия, россия, история, фашизм, аудио