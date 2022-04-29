https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/ogranichenie-poletov-v-aeroporty-yuga-i-tsentralnoy-rossii-prodlili-do-7-maya-1038795678.html

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлили до 7 мая

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлили до 7 мая

Ограничения на полеты в аэропорты юга России были введены 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине, так как территория аэродромов была... 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T09:44+0300

2022-04-29T09:44+0300

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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 7 мая, сообщает Росавиация.Перевозку пассажиров рекомендовано организовать с использованием альтернативных маршрутов через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Все остальные российские аэропорты работают штатно. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, перелеты, самолеты, аэропорты