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Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлили до 7 мая
Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлили до 7 мая
Ограничения на полеты в аэропорты юга России были введены 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине, так как территория аэродромов была... 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T09:44+0300
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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 7 мая, сообщает Росавиация.Перевозку пассажиров рекомендовано организовать с использованием альтернативных маршрутов через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Все остальные российские аэропорты работают штатно. Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине.
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Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России продлили до 7 мая
09:44 29.04.2022 (обновлено: 10:40 29.04.2022)
Ограничения на полеты в аэропорты юга России были введены 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине, так как территория аэродромов была признана небезопасной, и с тех пор продлевались не раз.
СУХУМ, 29 апр – Sputnik.
Режим временного ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен до 7 мая, сообщает
Росавиация.
"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 7 мая 2022 года до 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста", – уточняется в сообщении.
Перевозку пассажиров рекомендовано организовать с использованием альтернативных маршрутов через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Все остальные российские аэропорты работают штатно.
Ограничения были введены Росавиацией 24 февраля после начала российской спецоперации на Украине.