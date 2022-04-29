https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/pogibli-dva-cheloveka-pri-popytke-pokhitit-oborudovanie-dlya-mayninga-v-tamyshe-1038895195.html

Погибли два человека при попытке похитить оборудование для майнинга в Тамыше

Погибли два человека при попытке похитить оборудование для майнинга в Тамыше

Инцидент с трагическим концом произошел накануне ночью в селе Тамыш Очамчырского района. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T18:12+0300

2022-04-29T18:12+0300

2022-04-29T18:12+0300

в абхазии

разбой

убийство

новости

очамчырский район

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения в Тамыше, сообщается на сайте Генпрокуратуры.Согласно имеющимся у предварительного следствия к этому моменту данным, в четверг, 28 апреля, примерно в 23:30 в селе Тамыш, 48-летний Вальтер Шаматава в сопровождении не менее одного преступника, вооруженные автоматическим оружием неустановленного образца, с целью хищения майнинг-оборудования, напали на домовладение Тенгиза Рацба, а встретив сопротивление, стали наносить ему телесные повреждения. В результате завязавшейся обоюдной перестрелки смертельные ранения получили нападавший Шаматава и родной брат Тенгиза Рацба – Тамази.Проводятся неотложные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к совершению преступления.Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по факту разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору и совершенное с незаконным проникновением в жилище, убийства совершенного группой лиц и сопряженное с разбоем, незаконного приобретения и ношения огнестрельного оружия, по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159, пунктами "ж" и "з" части 2 статьи 99 и части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

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разбой, убийство, новости, очамчырский район