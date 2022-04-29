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Российская авиация поразила 112 военных объектов Украины за ночь
Российская авиация поразила 112 военных объектов Украины за ночь
Идет третий месяц специальной военной операции ВС России по демилитаризации Украины, направленной на защиту Донбасса. 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T11:17+0300
2022-04-29T11:17+0300
2022-04-29T11:22+0300
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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России минувшей ночью поражены 112 военных объектов Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.В числе уничтоженных объектов два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, уточнил генерал.Ракетными войсками России в течение ночи поражены еще 13 военных объектов Украины. В Николаевской области была выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса "Точка-У", с которой накануне нанесли удар по жилым кварталам Херсона. Кроме того, поражение нанесено шести районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены три артиллерийских батареи и дивизион РСЗО украинских военных.Российская артиллерия за ночь выполнила 975 огневых задач, в результате чего поражены: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. Уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей.Средствами ПВО России уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, а в районе Каменки сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня "Смерч".
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новости, россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф
Российская авиация поразила 112 военных объектов Украины за ночь
11:17 29.04.2022 (обновлено: 11:22 29.04.2022)
Идет третий месяц специальной военной операции ВС России по демилитаризации Украины, направленной на защиту Донбасса.
СУХУМ, 29 апр – Sputnik.
Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России минувшей ночью поражены 112 военных объектов Украины, сообщил
официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В числе уничтоженных объектов два командных пункта, 11 опорных пунктов, 95 мест сосредоточения живой силы и военной техники, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Покровское и Гороховское, уточнил генерал.
Ракетными войсками России в течение ночи поражены еще 13 военных объектов Украины. В Николаевской области была выявлена и уничтожена пусковая установка вместе с боевым расчетом украинского ракетного комплекса "Точка-У", с которой накануне нанесли удар по жилым кварталам Херсона. Кроме того, поражение нанесено шести районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, уничтожены три артиллерийских батареи и дивизион РСЗО украинских военных.
Российская артиллерия за ночь выполнила 975 огневых задач, в результате чего поражены: 21 пункт управления, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 107 позиций артиллерии. Уничтожены свыше 280 националистов и 38 единиц бронетехники и автомобилей.
Средствами ПВО России уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, а в районе Каменки сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня "Смерч".