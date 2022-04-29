https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/salakaya-bez-keleshbeya-nelzya-bylo-by-govorit-ob-abkhazskoy-gosudarstvennosti-1038896584.html

Салакая: без Келешбея нельзя было бы говорить об абхазской государственности

Салакая: без Келешбея нельзя было бы говорить об абхазской государственности

Пресс-конференция, посвященная мероприятиям в честь 275-летия владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, состоялась в пресс-центре Sputnik в пятницу, 29... 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T19:52+0300

2022-04-29T19:52+0300

2022-04-29T19:52+0300

пресс-центр

история

абхазия

келешбей чачба

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1d/1038895793_0:11:3072:1739_1920x0_80_0_0_7faa62c594feab00f5353f0b657bfb8a.jpg

Кандидат исторических наук Сослан Салакая подчеркнул, что Келешбей Чачба был человеком, который в условиях абсолютной раздробленности на Кавказе и, в частности, в Абхазии, смог взять на вооружение идею объединения Абхазии и повести ее к самостоятельности."Без таких фигур, как Келешбей, говорить об абхазской государственности, в том числе современной, не приходилось бы. Если у тебя нет примеров за спиной, то как ты будешь строить государство? Леон построил Абхазское царство, после него Келешбей воссоздавал Абхазию и пытался сделать это всеми силами. Представьте себе Османскую империю, границы которой доходили до Алжира, современной Хорватии и так далее, и вот Келешбей находит в себе силы выступить против нее", – сказал он.Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году, правил в Абхазии с начала 80-х годов ХVIII века. Он оставил глубокий след в истории страны.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

история, абхазия, келешбей чачба, мультимедиа, видео, видео