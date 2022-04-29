https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/salakaya-bez-keleshbeya-nelzya-bylo-by-govorit-ob-abkhazskoy-gosudarstvennosti-1038896584.html
Салакая: без Келешбея нельзя было бы говорить об абхазской государственности
Салакая: без Келешбея нельзя было бы говорить об абхазской государственности
Пресс-конференция, посвященная мероприятиям в честь 275-летия владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, состоялась в пресс-центре Sputnik в пятницу, 29... 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T19:52+0300
2022-04-29T19:52+0300
2022-04-29T19:52+0300
пресс-центр
история
абхазия
келешбей чачба
мультимедиа
видео
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Кандидат исторических наук Сослан Салакая подчеркнул, что Келешбей Чачба был человеком, который в условиях абсолютной раздробленности на Кавказе и, в частности, в Абхазии, смог взять на вооружение идею объединения Абхазии и повести ее к самостоятельности."Без таких фигур, как Келешбей, говорить об абхазской государственности, в том числе современной, не приходилось бы. Если у тебя нет примеров за спиной, то как ты будешь строить государство? Леон построил Абхазское царство, после него Келешбей воссоздавал Абхазию и пытался сделать это всеми силами. Представьте себе Османскую империю, границы которой доходили до Алжира, современной Хорватии и так далее, и вот Келешбей находит в себе силы выступить против нее", – сказал он.Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году, правил в Абхазии с начала 80-х годов ХVIII века. Он оставил глубокий след в истории страны.
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история, абхазия, келешбей чачба, мультимедиа, видео, видео
Салакая: без Келешбея нельзя было бы говорить об абхазской государственности
Пресс-конференция, посвященная мероприятиям в честь 275-летия владетельного князя Абхазии Келешбея Чачба, состоялась в пресс-центре Sputnik в пятницу, 29 апреля.
Кандидат исторических наук Сослан Салакая подчеркнул, что Келешбей Чачба был человеком, который в условиях абсолютной раздробленности на Кавказе и, в частности, в Абхазии, смог взять на вооружение идею объединения Абхазии и повести ее к самостоятельности.
"Без таких фигур, как Келешбей, говорить об абхазской государственности, в том числе современной, не приходилось бы. Если у тебя нет примеров за спиной, то как ты будешь строить государство? Леон построил Абхазское царство, после него Келешбей воссоздавал Абхазию и пытался сделать это всеми силами. Представьте себе Османскую империю, границы которой доходили до Алжира, современной Хорватии и так далее, и вот Келешбей находит в себе силы выступить против нее", – сказал он.
Владетельный князь Абхазии Келешбей Чачба родился в 1747 году, правил в Абхазии с начала 80-х годов ХVIII века. Он оставил глубокий след в истории страны.