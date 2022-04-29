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Следком возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ
Следком возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ
Фигуранты дела подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T10:10+0300
2022-04-29T10:10+0300
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СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Следком возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ Сергея Поступальского и его подчиненных, сообщается в Telegram-канале ведомства.Военнослужащие подозреваются в применении запрещенных средств и методов ведения войны, санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до двадцати лет."СК России возбудил уголовное дело в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского и иных лиц из числа военнослужащих бригады. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", – говорится в сообщении.Следком установил, что 27-28 апреля 2022 года Поступальский и другие военнослужащие указанной бригады бригады ВСУ произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные удары из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск, Ирмино, а также населенных пунктах Калиново и Березовское Луганской Народной Республики. В настоящее время идет сбор данных по другим украинским военнослужащим, причастным к совершению данного преступления, и иным эпизодам преступной деятельности комбрига.
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новости, россия, украина, военные, следственный комитет рф
Следком возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ
10:10 29.04.2022 (обновлено: 10:45 29.04.2022)
Фигуранты дела подозреваются в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
СУХУМ, 29 апр – Sputnik.
Следком возбудил уголовное дело в отношении командира бригады ВСУ Сергея Поступальского и его подчиненных, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Военнослужащие подозреваются в применении запрещенных средств и методов ведения войны, санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до двадцати лет.
"СК России возбудил уголовное дело в отношении командира 24 отдельной механизированной бригады ВСУ полковника Сергея Поступальского и иных лиц из числа военнослужащих бригады. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ", – говорится в сообщении.
Следком установил, что 27-28 апреля 2022 года Поступальский и другие военнослужащие указанной бригады бригады ВСУ произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные удары из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск, Ирмино, а также населенных пунктах Калиново и Березовское Луганской Народной Республики.
В результате обстрелов погибли три мирных жителя, еще восемь получили ранения. Более 20 жилых домов получили повреждения, пострадало и здание котельной.
В настоящее время идет сбор данных по другим украинским военнослужащим, причастным к совершению данного преступления, и иным эпизодам преступной деятельности комбрига.