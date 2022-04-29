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Сотрудник мониторинговой миссии ОБСЕ задержан в ДНР по подозрению в шпионаже

Сотрудник мониторинговой миссии ОБСЕ задержан в ДНР по подозрению в шпионаже

Сотрудников СММ ОБСЕ уже не в первый раз задерживают и в Донецкой, и в Луганской Народных Республиках. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T19:30+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Министерство госбезопасности ДНР задержало сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в его отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в шпионаже, сообщает штаб территориальной обороны республики.Отмечается, что задержанный, действуя по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки, собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения.Ранее на Донбассе заявили о задержании нескольких наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР сообщило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, и это нанесло ущерб репутации организации. Она призвала ОБСЕ расследовать, как так получилось, что данные с технических средств СММ передавались украинской стороне.

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