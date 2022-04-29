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Сотрудник мониторинговой миссии ОБСЕ задержан в ДНР по подозрению в шпионаже
Сотрудник мониторинговой миссии ОБСЕ задержан в ДНР по подозрению в шпионаже
Сотрудников СММ ОБСЕ уже не в первый раз задерживают и в Донецкой, и в Луганской Народных Республиках. 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T19:30+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Министерство госбезопасности ДНР задержало сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в его отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в шпионаже, сообщает штаб территориальной обороны республики.Отмечается, что задержанный, действуя по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки, собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения.Ранее на Донбассе заявили о задержании нескольких наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР сообщило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, и это нанесло ущерб репутации организации. Она призвала ОБСЕ расследовать, как так получилось, что данные с технических средств СММ передавались украинской стороне.
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Сотрудник мониторинговой миссии ОБСЕ задержан в ДНР по подозрению в шпионаже
19:30 29.04.2022 (обновлено: 19:31 29.04.2022)
Сотрудников СММ ОБСЕ уже не в первый раз задерживают и в Донецкой, и в Луганской Народных Республиках.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik.
Министерство госбезопасности ДНР задержало сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в его отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в шпионаже, сообщает
штаб территориальной обороны республики.
"МГБ ДНР задержан сотрудник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, ассистент по вопросам безопасности, гражданин Украины, Голда Вадим Николаевич, 1967 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Отмечается, что задержанный, действуя по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова и иностранной разведки, собирал и передавал информацию о месте дислокации военнослужащих Народной милиции ДНР и объектах промышленности, в том числе государственного и оборонного назначения.
Ранее на Донбассе заявили о задержании нескольких наблюдателей СММ ОБСЕ. При этом министерство государственной безопасности ЛНР сообщило об обнаружении документов, подтверждающих факты взаимодействия представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с минобороны Украины. Также первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что сотрудники СММ ОБСЕ шпионили в интересах Киева. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ряд сотрудников СММ ОБСЕ в Донбассе занимались, по сути, преступной деятельностью, и это нанесло ущерб репутации организации. Она призвала ОБСЕ расследовать, как так получилось, что данные с технических средств СММ передавались украинской стороне.