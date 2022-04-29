https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/svyshe-200-ukrainskikh-natsionalistov-unichtozheny-artilleriyskimi-voyskami-rossii-1038896810.html

Свыше 200 украинских националистов уничтожены артиллерийскими войсками России

Свыше 200 украинских националистов уничтожены артиллерийскими войсками России

Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации Украины, направленной на защиту Донбасса. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T20:35+0300

2022-04-29T20:35+0300

2022-04-29T20:37+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Артиллерийскими подразделениями России за день уничтожены свыше 200 националистов и 32 единицы бронетехники и автомобилей различного назначения, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Удары нанесли поражение пяти пунктам управления, 13 опорным пунктам, 64 районам сосредоточения живой силы и военной техники, а также семи позиция артиллерии ВСУ.Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение дня поражены 38 военных объектов Украины. Среди них: 20 взводных опорных пунктов, 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад горючего в районе населенного пункта Вольное Поле, радиолокационная станция в районе Печенеги.Российская авиация уничтожила в пятницу еще 22 военных объекта Украины, а именно: пять взводных опорных пунктов, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники, четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и горючего.Российская ПВО сбила в воздухе еще шесть украинских беспилотников, три украинские ракеты "Точка-У" над Изюмом, Новой Дмитровкой, Сухой Каменкой, а также реактивные снаряды системы залпового огня "Смерч" в районе Топольского.

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новости, россия, украина, вооружения, армия, министерство обороны рф