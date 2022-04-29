Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/ukrainskie-voyska-nanesli-udar-po-neftebaze-v-donetske-1038875948.html
Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Донецке
Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Донецке
За минувшую ночь украинские военные четырежды обстреляли Кировский район Донецка из крупнокалиберной артиллерии. 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T09:16+0300
2022-04-29T09:17+0300
военная спецоперация рф в донбассе
новости
донецк (донецкая область)
днр
донбасс
россия
украина
нефтебазы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038579580_0:268:3164:2048_1920x0_80_0_0_18e8ac6620e70b736749c886774ee55c.jpg
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска несколько раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Кроме того, после утренних боевых действий еще в одном районе Донецка - Петровском - оказались обесточены 18 трансформаторных подстанций, 1450 абонентов остались без электроэнергии, добавил градоначальник.
донецк (донецкая область)
донбасс
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0a/1038579580_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_b9948695d6588f7c9ec1412fea9af3f5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, донецк (донецкая область), днр, донбасс, россия, украина, нефтебазы

Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Донецке

09:16 29.04.2022 (обновлено: 09:17 29.04.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов на передовой в ЛНР
Работа артиллеристов на передовой в ЛНР - Sputnik Абхазия, 1920, 29.04.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
За минувшую ночь украинские военные четырежды обстреляли Кировский район Донецка из крупнокалиберной артиллерии.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik. В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена емкость на нефтебазе по улице Нефтяная, 9. Обесточены 4 трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов", - написал Кулемзин.
Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска несколько раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Кроме того, после утренних боевых действий еще в одном районе Донецка - Петровском - оказались обесточены 18 трансформаторных подстанций, 1450 абонентов остались без электроэнергии, добавил градоначальник.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0