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Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Донецке
Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Донецке
За минувшую ночь украинские военные четырежды обстреляли Кировский район Донецка из крупнокалиберной артиллерии. 29.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-29T09:16+0300
2022-04-29T09:16+0300
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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска несколько раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Кроме того, после утренних боевых действий еще в одном районе Донецка - Петровском - оказались обесточены 18 трансформаторных подстанций, 1450 абонентов остались без электроэнергии, добавил градоначальник.
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Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Донецке
09:16 29.04.2022 (обновлено: 09:17 29.04.2022)
За минувшую ночь украинские военные четырежды обстреляли Кировский район Донецка из крупнокалиберной артиллерии.
СУХУМ, 29 апр - Sputnik.
В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале
.
"В результате обстрела Кировского района украинским снарядом повреждена емкость на нефтебазе по улице Нефтяная, 9. Обесточены 4 трансформаторные подстанции, без электроэнергии остались 50 абонентов", - написал Кулемзин.
Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска несколько раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Кроме того, после утренних боевых действий еще в одном районе Донецка - Петровском - оказались обесточены 18 трансформаторных подстанций, 1450 абонентов остались без электроэнергии, добавил градоначальник.