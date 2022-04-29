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Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Донецке

Украинские войска нанесли удар по нефтебазе в Донецке

За минувшую ночь украинские военные четырежды обстреляли Кировский район Донецка из крупнокалиберной артиллерии. 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T09:16+0300

2022-04-29T09:16+0300

2022-04-29T09:17+0300

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СУХУМ, 29 апр - Sputnik. В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска несколько раз обстреляли Кировский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Кроме того, после утренних боевых действий еще в одном районе Донецка - Петровском - оказались обесточены 18 трансформаторных подстанций, 1450 абонентов остались без электроэнергии, добавил градоначальник.

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новости, донецк (донецкая область), днр, донбасс, россия, украина, нефтебазы