https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/zatulin-o-situatsii-na-yuzhnom-kavkaze-poka-rossiya-zanyata-na-ukraine-rastut-appetity-turtsii-1038877740.html

Затулин о ситуации на Южном Кавказе: пока Россия занята на Украине, растут аппетиты Турции

Затулин о ситуации на Южном Кавказе: пока Россия занята на Украине, растут аппетиты Турции

Россия подошла к порогу компромиссов на Южном Кавказе, считает депутат Госдумы Константин Затулин. Своим мнением по этому вопросу он поделился в эфире радио... 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T10:11+0300

2022-04-29T10:11+0300

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Затулин о ситуации на Южном Кавказе: пока Россия занята на Украине, растут аппетиты Турции Затулин о ситуации на Южном Кавказе: пока Россия занята на Украине, растут аппетиты Турции

Это, в первую очередь, касается ситуации в зоне Нагорного Карабаха и сегодняшних взаимоотношений между Арменией, Азербайджаном и Турцией в этом регионе, уточнил Затулин. Он считает, что наступает момент истины – Россия заинтересована в том, чтобы на этой земле не было войны, но не заинтересована в том, чтобы повторились события столетней давности под названием "геноцид армянского народа". "Боюсь, что сегодняшнее правительство Армении в этом вопросе не является последовательным. Оно по-прежнему руководствуется своими внутриполитическими интересами, а никак не общенациональными. Мы не можем быть большими патриотами, чем сами армяне, но так же, как в случае с Кососво, если в Армении считают нужным требовать самоопределения Нагорного Карабаха, то Россия не снимала своего принципиального требования, чтобы Нагорный Карабах имел специальный статус и права проживающего там населения были соблюдены", – отметил политик. У Турции разыгрались аппетиты, она думает не только о Нагоном Карабахе, эксперты уже высказывают мнение о дальнейшем ее продвижении в Центральную Азию, общем тюркском мире, своей прародине на Алтае. Это пока на уровне экспертных заявлений, но действия политиков сопровождают эти заявления, подчеркнул Затулин. "Турция сегодня, с одной стороны, извлекает пользу из отношений с Россией, а, с другой стороны, не стесняется в то же самое время в возрастающем масштабе поставлять Украине свои байрактары, пиарить все это, и при этом требует признания как посредника в мирном урегулировании. Мы только вынужденно признаем эту роль Турции. Мы понимаем, что нам не следует с кем бы то ни было обострять отношения, но, в конце концов, есть предел терпению. В том числе уважаемые коллеги из Турции претендуют на наши роли на Кавказе", – считает Константин Затулин. В то же время Грузия сегодня ведет себя достаточно осторожно при нынешней команде.

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