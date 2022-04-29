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Завораживающая магия: премьера по роману Маркеса в РУСДРАМе
Завораживающая магия: премьера по роману Маркеса в РУСДРАМе
В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялся предпремьерный показ спектакля "MARQUEZ. Сны одиночества" по знаменитому роману колумбийского писателя... 29.04.2022, Sputnik Абхазия
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Спектакль приурочен сразу к нескольким датам – в 2022 году отмечается 95 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса и 55 лет со дня первой публикации романа."MARQUEZ. Сны одиночества" – это фантазии в духе магического реализма, в котором творил Маркес. Как отмечают авторы, "Сны одиночества" – завораживающая атмосфера, глубокие и эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, фарса и клоунады до эпоса и философской притчи.
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Завораживающая магия: премьера по роману Маркеса в РУСДРАМе

17:00 29.04.2022 (обновлено: 17:14 29.04.2022)
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В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялся предпремьерный показ спектакля "MARQUEZ. Сны одиночества" по знаменитому роману колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".
Спектакль приурочен сразу к нескольким датам – в 2022 году отмечается 95 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса и 55 лет со дня первой публикации романа.
"MARQUEZ. Сны одиночества" – это фантазии в духе магического реализма, в котором творил Маркес. Как отмечают авторы, "Сны одиночества" – завораживающая атмосфера, глубокие и эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, фарса и клоунады до эпоса и философской притчи.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В РУСДРАМе поставили спектакль по роману "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса.

В РУСДРАМе поставили спектакль по роману &quot;Сто лет одиночества&quot; Габриэля Гарсиа Маркеса. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В РУСДРАМе поставили спектакль по роману "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"MARQUEZ. Сны одиночества". Так называется новая постановка.

&quot;MARQUEZ. Сны одиночества&quot;. Так называется новая постановка. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

"MARQUEZ. Сны одиночества". Так называется новая постановка.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Это фантазии в духе магического реализма, в котором творил Маркес.

Это фантазии в духе магического реализма, в котором творил Маркес. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Это фантазии в духе магического реализма, в котором творил Маркес.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером постановки выступила российский режиссер Мария Романова.

Режиссером постановки выступила российский режиссер Мария Романова. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Режиссером постановки выступила российский режиссер Мария Романова.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Художником-постановщиком стала Мария Филаретова. Она призналась, что, впервые побывав в Абхазии, почувствовала, будто попала в Макондо – место, где разворачивается действие романа.

Художником-постановщиком стала Мария Филаретова. Она призналась, что, впервые побывав в Абхазии, почувствовала, будто попала в Макондо – место, где разворачивается действие романа. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Художником-постановщиком стала Мария Филаретова. Она призналась, что, впервые побывав в Абхазии, почувствовала, будто попала в Макондо – место, где разворачивается действие романа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиции спектакля начались больше года назад.

Репетиции спектакля начались больше года назад. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Репетиции спектакля начались больше года назад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но премьера откладывалась из-за пандемии.

Но премьера откладывалась из-за пандемии. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но премьера откладывалась из-за пандемии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас в республике сняли ограничения, и театр решил представить спектакль зрителю.

Сейчас в республике сняли ограничения, и театр решил представить спектакль зрителю. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сейчас в республике сняли ограничения, и театр решил представить спектакль зрителю.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Как отметил гендиректор РУСДРАМа, сейчас то самое время, когда нужно задуматься, погрузиться в себя, нащупать основы существования. И спектакль по великому произведению Габриэля Гарсиа Маркеса дает такую возможность.

Как отметил гендиректор РУСДРАМа, сейчас то самое время, когда нужно задуматься, погрузиться в себя, нащупать основы существования. И спектакль по великому произведению Габриэля Гарсиа Маркеса дает такую возможность. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Как отметил гендиректор РУСДРАМа, сейчас то самое время, когда нужно задуматься, погрузиться в себя, нащупать основы существования. И спектакль по великому произведению Габриэля Гарсиа Маркеса дает такую возможность.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"MARQUEZ. Сны одиночества" – смешение жанров от комедии до высокой трагедии, в то же время это и философская притча.

&quot;MARQUEZ. Сны одиночества&quot; – смешение жанров от комедии до высокой трагедии, в то же время это и философская притча. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

"MARQUEZ. Сны одиночества" – смешение жанров от комедии до высокой трагедии, в то же время это и философская притча.

© Sputnik / Томас Тхайцук

"Сто лет одиночества" – самое известное произведение Габриэля Гарсиа Маркеса.

&quot;Сто лет одиночества&quot; – самое известное произведение Габриэля Гарсиа Маркеса. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

"Сто лет одиночества" – самое известное произведение Габриэля Гарсиа Маркеса.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Роман был закончен в 1967 году, переведен на русский в 1971-м, и принес автору Нобелевскую премию в 1982-м.

Роман был закончен в 1967 году, переведен на русский в 1971-м, и принес автору Нобелевскую премию в 1982-м. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Роман был закончен в 1967 году, переведен на русский в 1971-м, и принес автору Нобелевскую премию в 1982-м.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль приурочен к 95-летию со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса и 55-летию со дня первой публикации романа.

Спектакль приурочен к 95-летию со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса и 55-летию со дня первой публикации романа. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спектакль приурочен к 95-летию со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса и 55-летию со дня первой публикации романа.

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