Завораживающая магия: премьера по роману Маркеса в РУСДРАМе

Спектакль приурочен сразу к нескольким датам – в 2022 году отмечается 95 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса и 55 лет со дня первой публикации романа."MARQUEZ. Сны одиночества" – это фантазии в духе магического реализма, в котором творил Маркес. Как отмечают авторы, "Сны одиночества" – завораживающая атмосфера, глубокие и эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, фарса и клоунады до эпоса и философской притчи.
В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялся предпремьерный показ спектакля "MARQUEZ. Сны одиночества" по знаменитому роману колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса "Сто лет одиночества".
Спектакль приурочен сразу к нескольким датам – в 2022 году отмечается 95 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса и 55 лет со дня первой публикации романа.
"MARQUEZ. Сны одиночества" – это фантазии в духе магического реализма, в котором творил Маркес. Как отмечают авторы, "Сны одиночества" – завораживающая атмосфера, глубокие и эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, фарса и клоунады до эпоса и философской притчи.
Как отметил гендиректор РУСДРАМа, сейчас то самое время, когда нужно задуматься, погрузиться в себя, нащупать основы существования. И спектакль по великому произведению Габриэля Гарсиа Маркеса дает такую возможность.
Как отметил гендиректор РУСДРАМа, сейчас то самое время, когда нужно задуматься, погрузиться в себя, нащупать основы существования. И спектакль по великому произведению Габриэля Гарсиа Маркеса дает такую возможность.