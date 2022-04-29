https://sputnik-abkhazia.ru/20220429/zavorazhivayuschaya-magiya-premera-po-romanu-markesa-v-rusdrame--1038885266.html

Завораживающая магия: премьера по роману Маркеса в РУСДРАМе

Завораживающая магия: премьера по роману Маркеса в РУСДРАМе

В Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялся предпремьерный показ спектакля "MARQUEZ. Сны одиночества" по знаменитому роману колумбийского писателя... 29.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-29T17:00+0300

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Спектакль приурочен сразу к нескольким датам – в 2022 году отмечается 95 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса и 55 лет со дня первой публикации романа."MARQUEZ. Сны одиночества" – это фантазии в духе магического реализма, в котором творил Маркес. Как отмечают авторы, "Сны одиночества" – завораживающая атмосфера, глубокие и эффектные актерские работы, смешение жанров от комедии и высокой трагедии, фарса и клоунады до эпоса и философской притчи.

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