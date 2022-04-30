https://sputnik-abkhazia.ru/20220430/grigoryan-o-vesennikh-polevykh-rabotakh-v-abkhazii-sekretov-mnogo--1038823886.html
Григорян о весенних полевых работах в Абхазии: секретов много
Григорян о весенних полевых работах в Абхазии: секретов много
О том, как правильно выбрать саженцы, подготовить почву и какие работы необходимо провести в саду весной, в эфире радио Sputnik рассказал начальник... 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T17:34+0300
2022-04-30T17:34+0300
2022-04-30T17:34+0300
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Григорян о весенних полевых работах в Абхазии: секретов много
Григорян о весенних полевых работах в Абхазии: секретов много
Огурцы и помидоры очень уязвимы, и пока сажать их на открытом грунте опасно, из-за больших перепадов температуры днем и ночью они могут заболеть, сказал Григорян в беседе на радио. Он также отметил, что для хорошего урожая растения необходимо обрабатывать."Крестьяне в основном сейчас не сажают, а уже даже тохают свой картофель, занимаются окучиванием, убирают сорняки. Кто посадил лук тоже самое. Уже надо опрыскивать разными пестицидами, чтобы вредители не уничтожили урожай. То же самое начнется и на картофеле. Появится колорадский жук, появятся другие вредители, нужно обрабатывать поле. Если хочешь урожай, то надо обрабатывать химическими препаратами", – отметил специалист.Григорян также рассказал, как нужно выбирать семена и сажать овощи, чтоб они принялись хорошо."Почву под огурцы и помидоры нужно подготовить – в почву подсыпать органические удобрения, перекопать. Земля должна быть без сорняков, рыхлая, чтобы саженцы принялись. Нужно предусмотреть орошения, чтобы они не страдали от засухи. Этот год по всем прогнозом будет засушливым. Весна у нас была дождливая, а летом будет засуха. Без орошения ничего не получится. Секретов много", – сказал Григорян.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Григорян о весенних полевых работах в Абхазии: секретов много
О том, как правильно выбрать саженцы, подготовить почву и какие работы необходимо провести в саду весной, в эфире радио Sputnik рассказал начальник сельхозуправления Гулрыпшского района Рафик Григорян.
Огурцы и помидоры очень уязвимы, и пока сажать их на открытом грунте опасно, из-за больших перепадов температуры днем и ночью они могут заболеть, сказал Григорян в беседе на радио. Он также отметил, что для хорошего урожая растения необходимо обрабатывать.
"Крестьяне в основном сейчас не сажают, а уже даже тохают свой картофель, занимаются окучиванием, убирают сорняки. Кто посадил лук тоже самое. Уже надо опрыскивать разными пестицидами, чтобы вредители не уничтожили урожай. То же самое начнется и на картофеле. Появится колорадский жук, появятся другие вредители, нужно обрабатывать поле. Если хочешь урожай, то надо обрабатывать химическими препаратами", – отметил специалист.
Григорян также рассказал, как нужно выбирать семена и сажать овощи, чтоб они принялись хорошо.
"Почву под огурцы и помидоры нужно подготовить – в почву подсыпать органические удобрения, перекопать. Земля должна быть без сорняков, рыхлая, чтобы саженцы принялись. Нужно предусмотреть орошения, чтобы они не страдали от засухи. Этот год по всем прогнозом будет засушливым. Весна у нас была дождливая, а летом будет засуха. Без орошения ничего не получится. Секретов много", – сказал Григорян.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.