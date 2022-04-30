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Куда сегодня вложить деньги, чтобы не потерять? Подкаст "Страхи"
Куда сегодня вложить деньги, чтобы не потерять? Подкаст "Страхи"
Как сохранить сбережения в новой реальности? Знать финансовые инструменты недостаточно, нужно разобраться в психологических типах инвесторов. 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T10:19+0300
2022-04-30T10:19+0300
2022-04-30T10:19+0300
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Куда сегодня вложить деньги, чтобы не потерять? Подкаст "Страхи"
Куда сегодня вложить деньги, чтобы не потерять? Подкаст "Страхи"
У героя эпизода Артема есть накопления. Сначала он вкладывал их в инвестиции, но этот способ оказался слишком нервным. Потом он хранил деньги в долларах, но и это сегодня кажется нестабильным вложением. Ситуацию героя эпизода Артема разбирают: клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин и финансовый советник, предприниматель Елена Парий.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Куда сегодня вложить деньги, чтобы не потерять? Подкаст "Страхи"
Как сохранить сбережения в новой реальности? Знать финансовые инструменты недостаточно, нужно разобраться в психологических типах инвесторов.
У героя эпизода Артема есть накопления. Сначала он вкладывал их в инвестиции, но этот способ оказался слишком нервным. Потом он хранил деньги в долларах, но и это сегодня кажется нестабильным вложением.
Ситуацию героя эпизода Артема разбирают: клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин
и финансовый советник, предприниматель Елена Парий
.