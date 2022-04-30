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Российские ракеты уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения на Украине

Российские ракеты уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения на Украине

В рамках военной спецоперации на Украине российские войска уничтожают военную инфраструктуру и вооружение противника. 30.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-30T20:31+0300

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СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Российские ракеты воздушного базирования нанесли высокоточный удар по командному пункту и складу ракетно-артиллерийского вооружения в Днепропетровской области, сообщает Минобороны России. Минобороны сообщило, что оперативно-тактическая авиация России за день поразила два пункта управления, девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, пять складов боеприпасов и горючего. В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники.Ракетные войска, в свою очередь, поразили 319 районов сосредоточения живой силы и техники, 12 пунктов управления и два склада ракетно-артиллерийского вооружения.Также Минобороны заявило, что российские средства ПВО сбили в воздухе военный самолет Су-25 над Херсонской областью и два украинских беспилотника. Кроме того, были перехвачены 12 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" в районе Каменки в ДНР.В ходе военной спецоперации российские войска уничтожают военную технику и инфраструктуру противника. Всего с 24 февраля было уничтожено более 250 самолетов и вертолетов, 660 дронов, 279 ЗРК, более 2600 танков и других бронированных машин, 308 РСЗО, почти 1200 орудий полевой артиллерии и минометов и чуть больше 2500 единиц специальной военной техники.

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