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Салакая о Келешбее Чачба: был один из первых, кто сделал шаг навстречу России
Салакая о Келешбее Чачба: был один из первых, кто сделал шаг навстречу России
Историк Сослан Cалакая в эфире радио Sputnik 30.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-30T13:22+0300
2022-04-30T13:22+0300
2022-04-30T13:22+0300
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Салакая о Келешбее:
Салакая о Келешбее:
27 апреля в Абхазском государственном университете прошел круглый стол, посвященный 275-летию владетельного князя Абхазии конца XVIII-начала XIX веков Келешбея Чачба. Одним из докладчиков на этом юбилейном мероприятии стал историк Сослан Салакая. Своим мнением о выдающемся государственном деятеле Абхазии Келешбее Чачба в абхазской историографии он поделился в эфире радио Sputnik. Салакая отметил, что в последнее время о Келешбее стали говорить меньше, чем десятилетия назад, но это не значит, что эта личность не заслуживает внимания. Он напомнил, что в 1938 году была разрушена могила Келешбея Чачба, и с тех пор неоднократно ставился вопрос о ее восстановлении, но этот вопрос в силу некоторых обстоятельств перестал звучать. "Это необходимо нам для сохранения исторической памяти. Мы сейчас стали забывать. А ведь перед войной и после войны выстраивалась такая цепочка выдающихся государственных лидеров: Леон – создатель Абхазского царства, Келешбей, Нестор Лакоба – воссоздатель абхазской государственности в советской Абхазии и Владислав Ардзинба. Если подумать, то Келешбей не просто так оказался в этом ряду", – сказал Сослан Салакая. Абхазия в конце XVIII – начале XIX веков была раздробленной, в стране практически угасла идея общности, Келешбей стал тем, кто пытался воссоздать абхазскую государственность, которая существовала формально, а не реально, отметил историк. "Келешбей, конечно, тоже мечтал о независимости Абхазии. Но он понимал, что в начале XIX века по соседству с двумя огромными империями – российской и турецкой, независимость получить невозможно. Он искал пути, где Абхазскому княжеству будет легче. В противоречиях между Россией и Турцией, выбирая, он видел, что Турция слабее, а Россия усиливается, в том числе проводит меры военного характера на территории Кавказа, Келешбей был одним из тех, кто понял, что не надо доводить до этого, а наоборот, надо сделать шаг навстречу", – рассказал ученый. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Салакая о Келешбее Чачба: был один из первых, кто сделал шаг навстречу России
Историк Сослан Cалакая в эфире радио Sputnik
27 апреля в Абхазском государственном университете прошел круглый стол, посвященный 275-летию владетельного князя Абхазии конца XVIII-начала XIX веков Келешбея Чачба.
Одним из докладчиков на этом юбилейном мероприятии стал историк Сослан Салакая. Своим мнением о выдающемся государственном деятеле Абхазии Келешбее Чачба в абхазской историографии он поделился в эфире радио Sputnik
.
Салакая отметил, что в последнее время о Келешбее стали говорить меньше, чем десятилетия назад, но это не значит, что эта личность не заслуживает внимания. Он напомнил, что в 1938 году была разрушена могила Келешбея Чачба, и с тех пор неоднократно ставился вопрос о ее восстановлении, но этот вопрос в силу некоторых обстоятельств перестал звучать.
"Это необходимо нам для сохранения исторической памяти. Мы сейчас стали забывать. А ведь перед войной и после войны выстраивалась такая цепочка выдающихся государственных лидеров: Леон – создатель Абхазского царства, Келешбей, Нестор Лакоба – воссоздатель абхазской государственности в советской Абхазии и Владислав Ардзинба. Если подумать, то Келешбей не просто так оказался в этом ряду", – сказал Сослан Салакая.
Абхазия в конце XVIII – начале XIX веков была раздробленной, в стране практически угасла идея общности, Келешбей стал тем, кто пытался воссоздать абхазскую государственность, которая существовала формально, а не реально, отметил историк.
"Келешбей, конечно, тоже мечтал о независимости Абхазии. Но он понимал, что в начале XIX века по соседству с двумя огромными империями – российской и турецкой, независимость получить невозможно. Он искал пути, где Абхазскому княжеству будет легче. В противоречиях между Россией и Турцией, выбирая, он видел, что Турция слабее, а Россия усиливается, в том числе проводит меры военного характера на территории Кавказа, Келешбей был одним из тех, кто понял, что не надо доводить до этого, а наоборот, надо сделать шаг навстречу", – рассказал ученый.
Подробности слушайте в аудиофайле.