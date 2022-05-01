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Десятки мирных жителей покинули район "Азовстали" в Мариуполе

Десятки мирных жителей покинули район "Азовстали" в Мариуполе

Владимир Путин отменил штурм завода "Азовсталь", на его территории по-прежнему заблокированы остатки украинских националистов и иностранных наемников. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T13:35+0300

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Воспользовавшись режимом тишины и открытием гуманитарных коридоров, территорию жилых кварталов, расположенных неподалеку от металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе самостоятельно покинули десятки мирных жителей. По сообщению Министерства обороны России, эвакуировано 46 человек, им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.

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