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Десятки мирных жителей покинули район "Азовстали" в Мариуполе
Десятки мирных жителей покинули район "Азовстали" в Мариуполе
Владимир Путин отменил штурм завода "Азовсталь", на его территории по-прежнему заблокированы остатки украинских националистов и иностранных наемников. 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T13:35+0300
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Воспользовавшись режимом тишины и открытием гуманитарных коридоров, территорию жилых кварталов, расположенных неподалеку от металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе самостоятельно покинули десятки мирных жителей. По сообщению Министерства обороны России, эвакуировано 46 человек, им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
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мультимедиа, видео, мариуполь, украина, видео
Десятки мирных жителей покинули район "Азовстали" в Мариуполе
Владимир Путин отменил штурм завода "Азовсталь", на его территории по-прежнему заблокированы остатки украинских националистов и иностранных наемников.
Воспользовавшись режимом тишины и открытием гуманитарных коридоров, территорию жилых кварталов, расположенных неподалеку от металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе самостоятельно покинули десятки мирных жителей.
По сообщению Министерства обороны России, эвакуировано 46 человек, им предоставили ночлег, питание и медицинскую помощь.