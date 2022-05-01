https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/dopolnitelnoe-vremya-tsvinariya-o-domino-v-abkhazii-1038863205.html

Дополнительное время: Цвинария о домино в Абхазии

Дополнительное время: Цвинария о домино в Абхазии

Президент Федерации домино Абхазии Беслан Цвинария был гостем программы "Дополнительное время" на радио Sputnik. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T17:05+0300

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Дополнительное время: Цвинария о домино в Абхазии Дополнительное время: Цвинария о домино в Абхазии

Цвинария рассказал о правилах и видах игры в домино, какой предпочитают завсегдатаи "Брехаловки" в Сухуме, сколько примерно человек в мире увлекаются этой игрой, входит ли Федерация домино Абхазии в международную, кто внес вклад в создание федерации в республике, о лучшем результате наших спортсменов, есть ли детские секции домино в стране.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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