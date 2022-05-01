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Дополнительное время: Цвинария о домино в Абхазии
Дополнительное время: Цвинария о домино в Абхазии
Президент Федерации домино Абхазии Беслан Цвинария был гостем программы "Дополнительное время" на радио Sputnik. 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T17:05+0300
2022-05-01T17:05+0300
2022-05-01T17:05+0300
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Дополнительное время: Цвинария о домино в Абхазии
Дополнительное время: Цвинария о домино в Абхазии
Цвинария рассказал о правилах и видах игры в домино, какой предпочитают завсегдатаи "Брехаловки" в Сухуме, сколько примерно человек в мире увлекаются этой игрой, входит ли Федерация домино Абхазии в международную, кто внес вклад в создание федерации в республике, о лучшем результате наших спортсменов, есть ли детские секции домино в стране.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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абхазия, спорт, подкасты, аудио
Дополнительное время: Цвинария о домино в Абхазии
Президент Федерации домино Абхазии Беслан Цвинария был гостем программы "Дополнительное время" на радио Sputnik.
Цвинария рассказал о правилах и видах игры в домино, какой предпочитают завсегдатаи "Брехаловки" в Сухуме, сколько примерно человек в мире увлекаются этой игрой, входит ли Федерация домино Абхазии в международную, кто внес вклад в создание федерации в республике, о лучшем результате наших спортсменов, есть ли детские секции домино в стране.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.