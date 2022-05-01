https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/ostrovskiy-a-byl-li-v-groze-luch-sveta-1038913323.html
Островский. А был ли в "Грозе" луч света?
Островский. А был ли в "Грозе" луч света?
Он пишет драмы о купцах, чиновниках, простом народе. Это – ново, вызывает восхищение коллег от Некрасова до Толстого. Пьесы полны ярких характеров, иронии... 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T10:21+0300
2022-05-01T10:21+0300
2022-05-01T10:21+0300
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Островский. А был ли в "Грозе" луч света?
Островский. А был ли в "Грозе" луч света?
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты риа, аудио
Островский. А был ли в "Грозе" луч света?
Он пишет драмы о купцах, чиновниках, простом народе. Это – ново, вызывает восхищение коллег от Некрасова до Толстого. Пьесы полны ярких характеров, иронии, юмора, интриги. Вершиной оказывается все-таки пьеса "Гроза". Добролюбов пишет знаменитую статью о темном царстве.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.