Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/pamyat-abkhazskogo-politicheskogo-deyatelya-nestora-lakoba-pochtili-v-gudaute-1038915064.html
Память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба почтили в Гудауте
Память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба почтили в Гудауте
Абхазский политический деятель и революционер Нестор Лакоба родился в крестьянской семье в селе Лыхны Гудаутского района 1 мая 1893 года. 01.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-01T13:03+0300
2022-05-01T13:03+0300
в абхазии
нестор лакоба
абхазия
гудаута
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/01/1038914718_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f3ea438a6c83bda180778f7ac0a9702b.jpg
ГУДАУТА, 1 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Митинг, посвященный Дню рождения советского революционера и абхазского политического деятеля Нестора Лакоба, прошел у памятника в его честь в центре Гудауты в воскресенье 1 мая, передает корреспондент Sputnik.На церемонии присутствовали руководство района, депутаты районного собрания, сотрудники государственных учреждений и общественные деятели.Мероприятие посетили и представители совсем юного поколения. Дети из новоафонского детского сада были одеты в национальные костюмы. Они возложили цветы к памятнику Лакоба, спели гимн республики, прочитали стихотворения и отрывки из биографии политика.Ученики гудаутской средней школы №1 имени Нестора Лакоба в своих выступлениях отметили роль советского революционера в становлении абхазской государственности и прочитали несколько стихотворений абхазских писателей, написанных о нем.Как в беседе с корреспондентом Sputnik подчеркнул председатель гудаутского отделения совета старейшин Сергей Чакветадзе, появление на свет такой значимой фигуры, как Нестор Лакоба, было большой удачей для всего абхазского народа.Чакветадзе назвал убийство Нестора Лакоба большой трагедией для Абхазии. Он уверен в том, если бы лидер страны прожил еще хотя бы еще несколько десятилетий, то история республики могла бы развиваться совсем по-другому - в более позитивном ключе.Он также с сожалением отметил, что место захоронения Лакоба все еще неизвестно. По словам Чакветадзе, есть некоторые предположения по этому поводу, но они пока не подтверждены.Нестор Аполлонович Лакоба – профессиональный революционер-большевик, видный деятель Коммунистической партии и выдающийся руководитель социалистического строительства в Абхазии. Он был неутомимым борцом за свободу народа Абхазии; по его инициативе была организована революционная крестьянская дружина "Киараз".На I съезде Советов Абхазии в феврале 1922 года Нестор Лакоба был избран председателем Совнаркома Абхазии. 28 декабря 1936 года он был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси, а через несколько месяцев объявлен "врагом народа".После смерти Иосифа Сталина Лакоба был реабилитирован, в 1959 году в Сухуме ему был воздвигнут памятник. Место его захоронения неизвестно.
https://sputnik-abkhazia.ru/20200501/httpmainspyrutranslitperevodchik-1023816437.html
абхазия
гудаута
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/01/1038914718_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_10f536bd878b75190c377274fff55cf2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нестор лакоба, абхазия, гудаута, новости

Память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба почтили в Гудауте

13:03 01.05.2022
© SputnikПамять абхазского политического деятеля Нестора Лакоба почтили в Гудауте
Память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба почтили в Гудауте - Sputnik Абхазия, 1920, 01.05.2022
© Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Абхазский политический деятель и революционер Нестор Лакоба родился в крестьянской семье в селе Лыхны Гудаутского района 1 мая 1893 года.
ГУДАУТА, 1 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Митинг, посвященный Дню рождения советского революционера и абхазского политического деятеля Нестора Лакоба, прошел у памятника в его честь в центре Гудауты в воскресенье 1 мая, передает корреспондент Sputnik.
На церемонии присутствовали руководство района, депутаты районного собрания, сотрудники государственных учреждений и общественные деятели.
Мероприятие посетили и представители совсем юного поколения. Дети из новоафонского детского сада были одеты в национальные костюмы. Они возложили цветы к памятнику Лакоба, спели гимн республики, прочитали стихотворения и отрывки из биографии политика.
© Sputnik

В Гудауте почтили память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба

В Гудауте почтили память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба - Sputnik Абхазия
1/2
© Sputnik

В Гудауте почтили память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба

© Sputnik

В Гудауте почтили память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба

В Гудауте почтили память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба - Sputnik Абхазия
2/2
© Sputnik

В Гудауте почтили память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба

1/2
© Sputnik

В Гудауте почтили память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба

2/2
© Sputnik

В Гудауте почтили память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба

Ученики гудаутской средней школы №1 имени Нестора Лакоба в своих выступлениях отметили роль советского революционера в становлении абхазской государственности и прочитали несколько стихотворений абхазских писателей, написанных о нем.
Как в беседе с корреспондентом Sputnik подчеркнул председатель гудаутского отделения совета старейшин Сергей Чакветадзе, появление на свет такой значимой фигуры, как Нестор Лакоба, было большой удачей для всего абхазского народа.
"То, что у нас был в тот период такой лидер, несомненно, пошло на пользу нашему народу. Он многое сделал для страны, но прожил очень мало. В истории, книгах, газетах подробно описан его жизненный путь и доказано, что причиной его гибели стало отравление дома у Берии", - сказал он.
Чакветадзе назвал убийство Нестора Лакоба большой трагедией для Абхазии. Он уверен в том, если бы лидер страны прожил еще хотя бы еще несколько десятилетий, то история республики могла бы развиваться совсем по-другому - в более позитивном ключе.
Он также с сожалением отметил, что место захоронения Лакоба все еще неизвестно. По словам Чакветадзе, есть некоторые предположения по этому поводу, но они пока не подтверждены.
С любимой женой Сарией - Sputnik Абхазия, 1920, 01.05.2020
В Абхазии
Сложный путь борца за свободу: ко дню рождения Нестора Лакоба
1 мая 2020, 13:34
Нестор Аполлонович Лакоба – профессиональный революционер-большевик, видный деятель Коммунистической партии и выдающийся руководитель социалистического строительства в Абхазии. Он был неутомимым борцом за свободу народа Абхазии; по его инициативе была организована революционная крестьянская дружина "Киараз".
На I съезде Советов Абхазии в феврале 1922 года Нестор Лакоба был избран председателем Совнаркома Абхазии. 28 декабря 1936 года он был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси, а через несколько месяцев объявлен "врагом народа".
После смерти Иосифа Сталина Лакоба был реабилитирован, в 1959 году в Сухуме ему был воздвигнут памятник. Место его захоронения неизвестно.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0