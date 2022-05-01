https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/pamyat-abkhazskogo-politicheskogo-deyatelya-nestora-lakoba-pochtili-v-gudaute-1038915064.html

Память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба почтили в Гудауте

Память абхазского политического деятеля Нестора Лакоба почтили в Гудауте

Абхазский политический деятель и революционер Нестор Лакоба родился в крестьянской семье в селе Лыхны Гудаутского района 1 мая 1893 года. 01.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-01T13:03+0300

2022-05-01T13:03+0300

2022-05-01T13:03+0300

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ГУДАУТА, 1 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Митинг, посвященный Дню рождения советского революционера и абхазского политического деятеля Нестора Лакоба, прошел у памятника в его честь в центре Гудауты в воскресенье 1 мая, передает корреспондент Sputnik.На церемонии присутствовали руководство района, депутаты районного собрания, сотрудники государственных учреждений и общественные деятели.Мероприятие посетили и представители совсем юного поколения. Дети из новоафонского детского сада были одеты в национальные костюмы. Они возложили цветы к памятнику Лакоба, спели гимн республики, прочитали стихотворения и отрывки из биографии политика.Ученики гудаутской средней школы №1 имени Нестора Лакоба в своих выступлениях отметили роль советского революционера в становлении абхазской государственности и прочитали несколько стихотворений абхазских писателей, написанных о нем.Как в беседе с корреспондентом Sputnik подчеркнул председатель гудаутского отделения совета старейшин Сергей Чакветадзе, появление на свет такой значимой фигуры, как Нестор Лакоба, было большой удачей для всего абхазского народа.Чакветадзе назвал убийство Нестора Лакоба большой трагедией для Абхазии. Он уверен в том, если бы лидер страны прожил еще хотя бы еще несколько десятилетий, то история республики могла бы развиваться совсем по-другому - в более позитивном ключе.Он также с сожалением отметил, что место захоронения Лакоба все еще неизвестно. По словам Чакветадзе, есть некоторые предположения по этому поводу, но они пока не подтверждены.Нестор Аполлонович Лакоба – профессиональный революционер-большевик, видный деятель Коммунистической партии и выдающийся руководитель социалистического строительства в Абхазии. Он был неутомимым борцом за свободу народа Абхазии; по его инициативе была организована революционная крестьянская дружина "Киараз".На I съезде Советов Абхазии в феврале 1922 года Нестор Лакоба был избран председателем Совнаркома Абхазии. 28 декабря 1936 года он был отравлен в доме Лаврентия Берия в Тбилиси, а через несколько месяцев объявлен "врагом народа".После смерти Иосифа Сталина Лакоба был реабилитирован, в 1959 году в Сухуме ему был воздвигнут памятник. Место его захоронения неизвестно.

https://sputnik-abkhazia.ru/20200501/httpmainspyrutranslitperevodchik-1023816437.html

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