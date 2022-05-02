https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/gitsba-o-mezhdunarodnom-vokalnom-konkurse-v-abkhazii-glotok-kisloroda-dlya-muzykantov--1038888264.html

Гицба о Международном вокальном конкурсе в Абхазии: глоток кислорода для музыкантов

Гицба о Международном вокальном конкурсе в Абхазии: глоток кислорода для музыкантов

Солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", Народная артистка Абхазии и Заслуженная артистка России Алиса Гицба в эфире радио Sputnik рассказала... 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T11:39+0300

2022-05-02T11:39+0300

2022-05-02T11:39+0300

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Гицба о Международном вокальном конкурсе в Абхазии: Гицба о Международном вокальном конкурсе в Абхазии:

I Международный вокальный конкурс состоится в Абхазии 6-9 октября этого года. Цель конкурса – дать возможность для вокалистов Абхазии и России, а также ближнего зарубежья предстать перед международным жюри и получить объективную профессиональную оценку своего вокального и сценического мастерства, рассказала автор проекта, Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России Алиса Гицба в эфире радио Sputnik."Для культуры и имиджа Абхазии этот конкурс нужен. У нас очень много молодых музыкантов, которые могут проявиться себя на этом конкурсе. Это как будто глоток кислорода для музыкантов", - отметила Гицба О конкурсе можно узнать на сайте http://gitsba-competition.com/Подробное интервью с Алисой Гицба слушайте в аудиофайле.

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