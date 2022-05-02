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Историк о георгиевской ленточке: военный и духовный символ
Историк о георгиевской ленточке: военный и духовный символ
Историк Юрий Кнутов в преддверии Дня Победы рассказал слушателям радио "Sputnik" о значении георгиевской ленты 02.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-02T13:03+0300
2022-05-02T13:03+0300
2022-05-02T13:03+0300
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Историк о георгиевской ленточке: военный и духовный символ
Историк о георгиевской ленточке: военный и духовный символ
Юрий Кнутов напомнил, что георгиевская ленточка прилагалась к ордену Святого Георгия, который был учрежден в честь Святого Великомученика и Победоносца Георгия.С приходом нацистов к власти на Украине в 2014 году стали менять символы Украины и тех героев, которые боролись с гитлеровской Германией и нацистами, стали менять на самых настоящих преступников, которые были осуждены нюрнбергским трибуналом. В результате этого георгиевская лента стала подвергаться гонениям, и к ней изменилось отношение.
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подкасты, россия, великая отечественная война (1941-1945), аудио
Историк о георгиевской ленточке: военный и духовный символ
Историк Юрий Кнутов в преддверии Дня Победы рассказал слушателям радио "Sputnik" о значении георгиевской ленты
Юрий Кнутов напомнил, что георгиевская ленточка прилагалась к ордену Святого Георгия, который был учрежден в честь Святого Великомученика и Победоносца Георгия.
"Георгиевская ленточка имеет несколько символов. Это военный символ: оранжевый цвет означает пламя, черный цвет - дым. Но был еще и духовный смысл, связанный непосредственно со святым Георгием: три черные полоски означают три смерти Святого Георгия и две оранжевые полоски означают два его чудесных воскресения. Георгиевская лента является олицетворением победы добра над злом, правды над несправедливостью. Поэтому в советское время, когда был учрежден орден солдатской Славы, там присутствовала георгиевская ленточка, а потом георгиевская ленточка стала вообще символом Победы советского народа над нацизмом, над гитлеровской Германией", — рассказал историк.
С приходом нацистов к власти на Украине в 2014 году стали менять символы Украины и тех героев, которые боролись с гитлеровской Германией и нацистами, стали менять на самых настоящих преступников, которые были осуждены нюрнбергским трибуналом. В результате этого георгиевская лента стала подвергаться гонениям, и к ней изменилось отношение.