Историк о георгиевской ленточке: военный и духовный символ

"Георгиевская ленточка имеет несколько символов. Это военный символ: оранжевый цвет означает пламя, черный цвет - дым. Но был еще и духовный смысл, связанный непосредственно со святым Георгием: три черные полоски означают три смерти Святого Георгия и две оранжевые полоски означают два его чудесных воскресения. Георгиевская лента является олицетворением победы добра над злом, правды над несправедливостью. Поэтому в советское время, когда был учрежден орден солдатской Славы, там присутствовала георгиевская ленточка, а потом георгиевская ленточка стала вообще символом Победы советского народа над нацизмом, над гитлеровской Германией", — рассказал историк.