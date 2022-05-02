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https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/konya-na-skaku-ne-ostanovyat-skachki-v-sele-kutol-1038917982.html
Коня на скаку не остановят: скачки в селе Кутол
Коня на скаку не остановят: скачки в селе Кутол
Самые яркие моменты открытия скакового сезона, которое прошло накануне в Кутоле, в объективе фотокора Sputnik. 02.05.2022, Sputnik Абхазия
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В программу соревнований входили конный футбол, метание дротиков и три забега на дистанции 1400, 1800 и 2000 метров.В метании дротиков (Аҵәыршәра) между командами Кутола и Уарчи победили хозяева со счетом 12:10. А в конном футболу между теми же командами победу одержали "гости". Им вручили переходящий кубок имени братьев Палавандзия от Госкомспорта, а также денежные призы от Администрации Очамчырского района.В заезде на дистанцию 2000 метров памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 1 место заняла лошадь " Наварро" коневладельца Джона Табагуа, ему вручили Приз председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова.На дистанции 1800 метров, посвященной памяти Д. Ачба, первой стала лошадь "Рыжик", Алана Табагуа, которому достался приз от Администрации Очамчырского района.В заезде на дистанцию 1400 метров памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов победу одержала лошадь "Гордый" Темура Ахба, завоевав приз от Генерального директора сотовой компании А-Мобайл Бориса Барциц.
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фото , мультимедиа, скачки, фото

Коня на скаку не остановят: скачки в селе Кутол

14:21 02.05.2022 (обновлено: 14:44 02.05.2022)
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Самые яркие моменты открытия скакового сезона, которое прошло накануне в Кутоле, в объективе фотокора Sputnik.
В программу соревнований входили конный футбол, метание дротиков и три забега на дистанции 1400, 1800 и 2000 метров.
В метании дротиков (Аҵәыршәра) между командами Кутола и Уарчи победили хозяева со счетом 12:10. А в конном футболу между теми же командами победу одержали "гости". Им вручили переходящий кубок имени братьев Палавандзия от Госкомспорта, а также денежные призы от Администрации Очамчырского района.
В заезде на дистанцию 2000 метров памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 1 место заняла лошадь " Наварро" коневладельца Джона Табагуа, ему вручили Приз председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова.
На дистанции 1800 метров, посвященной памяти Д. Ачба, первой стала лошадь "Рыжик", Алана Табагуа, которому достался приз от Администрации Очамчырского района.
В заезде на дистанцию 1400 метров памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов победу одержала лошадь "Гордый" Темура Ахба, завоевав приз от Генерального директора сотовой компании А-Мобайл Бориса Барциц.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Майские выходные начались с конно-спортивных мероприятий.

Майские выходные начались с конно-спортивных мероприятий. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Майские выходные начались с конно-спортивных мероприятий.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В Кутоле прошли соревнования, посвященные памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии.

В Кутоле прошли соревнования, посвященные памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Кутоле прошли соревнования, посвященные памяти погибших в годы Отечественной войны народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для малышей это настоящий праздник.

Для малышей это настоящий праздник. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для малышей это настоящий праздник.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе состязаний было три забега на 1400, 1800 и 2000 метров.

В программе состязаний было три забега на 1400, 1800 и 2000 метров. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе состязаний было три забега на 1400, 1800 и 2000 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik попытался запечатлеть самые яркие кадры.

Sputnik попытался запечатлеть самые яркие кадры. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Sputnik попытался запечатлеть самые яркие кадры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А еще спортсмены попытали свои силы в конном футболе.

А еще спортсмены попытали свои силы в конном футболе. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

А еще спортсмены попытали свои силы в конном футболе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь соревновались команды Кутола и Уарчи.

Здесь соревновались команды Кутола и Уарчи. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь соревновались команды Кутола и Уарчи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Кутолцы на своем поле победу одержать не смогли, команда из Уарчи выиграла со счетом 8:5.

Кутолцы на своем поле победу одержать не смогли, команда из Уарчи выиграла со счетом 8:5. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кутолцы на своем поле победу одержать не смогли, команда из Уарчи выиграла со счетом 8:5.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный футбол - популярная разновидность соревнования между жокеями.

Конный футбол - популярная разновидность соревнования между жокеями. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный футбол - популярная разновидность соревнования между жокеями.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики всеми силами подбадривали свои команды.

Болельщики всеми силами подбадривали свои команды. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Болельщики всеми силами подбадривали свои команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо футбола были соревнования по метанию копья.

Помимо футбола были соревнования по метанию копья. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо футбола были соревнования по метанию копья.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь важны ловкость, сила и опыт.

Здесь важны ловкость, сила и опыт. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здесь важны ловкость, сила и опыт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конные соревнования в последний месяц весны уже стали традицией в Абхазии.

Конные соревнования в последний месяц весны уже стали традицией в Абхазии. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конные соревнования в последний месяц весны уже стали традицией в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За соревновательным духом молодежи наблюдают опытные болельщики.

За соревновательным духом молодежи наблюдают опытные болельщики. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

За соревновательным духом молодежи наблюдают опытные болельщики.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный спорт в Абхазии не теряет популярности, подрастает новое поколение жокеев.

Конный спорт в Абхазии не теряет популярности, подрастает новое поколение жокеев. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конный спорт в Абхазии не теряет популярности, подрастает новое поколение жокеев.

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