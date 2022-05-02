https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/konya-na-skaku-ne-ostanovyat-skachki-v-sele-kutol-1038917982.html

Коня на скаку не остановят: скачки в селе Кутол

Коня на скаку не остановят: скачки в селе Кутол

Самые яркие моменты открытия скакового сезона, которое прошло накануне в Кутоле, в объективе фотокора Sputnik. 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T14:21+0300

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В программу соревнований входили конный футбол, метание дротиков и три забега на дистанции 1400, 1800 и 2000 метров.В метании дротиков (Аҵәыршәра) между командами Кутола и Уарчи победили хозяева со счетом 12:10. А в конном футболу между теми же командами победу одержали "гости". Им вручили переходящий кубок имени братьев Палавандзия от Госкомспорта, а также денежные призы от Администрации Очамчырского района.В заезде на дистанцию 2000 метров памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 1 место заняла лошадь " Наварро" коневладельца Джона Табагуа, ему вручили Приз председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова.На дистанции 1800 метров, посвященной памяти Д. Ачба, первой стала лошадь "Рыжик", Алана Табагуа, которому достался приз от Администрации Очамчырского района.В заезде на дистанцию 1400 метров памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов победу одержала лошадь "Гордый" Темура Ахба, завоевав приз от Генерального директора сотовой компании А-Мобайл Бориса Барциц.

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